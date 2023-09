Fiorella Mannoia Rimanda il Concerto Una, Nessuna, Centomila - In Arena al 2024 a Causa di Problemi di Salute

Nelle ultime ore, Fiorella Mannoia ha annunciato il rinvio del suo atteso concerto "Una, Nessuna, Centomila - In Arena" al 2024. La cantante, nota anche per essere la direttrice artistica dell'evento, ha spiegato che questa decisione è stata presa a causa di seri problemi di salute. In particolare, le è stata diagnosticata un'ernia del disco, che richiederà un periodo di riposo assoluto.

La notizia è stata condivisa dalla stessa Fiorella Mannoia attraverso un comunicato ufficiale in cui ha dichiarato: "Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un'ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards. Certamente per diversi giorni, mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco." Queste parole hanno evidenziato l'entità del suo malessere e la necessità di concentrarsi sulla sua guarigione.

Fiorella Mannoia ha inoltre espresso la sua gratitudine nei confronti dei colleghi, amici e degli organizzatori dell'evento, che hanno dimostrato un grande gesto di affetto e solidarietà nei suoi confronti. Hanno deciso di rimandare la serata per far sì che sia un'occasione di gioia e celebrazione per tutti i fan. La cantante ha concluso il suo comunicato con un tocco di emozione, affermando: "Spero di darvi presto buone notizie. Grazie a tutti, sono commossa dalla solidarietà che mi state dimostrando."

Per quanto riguarda la nuova data del concerto, questa sarà comunicata al più presto, e è importante sottolineare che i biglietti già acquistati rimarranno validi per l'evento riprogrammato. Tuttavia, per coloro che desiderano un rimborso, sarà possibile richiederlo tramite Ticketone e gli altri circuiti di vendita utilizzati durante l'acquisto dei biglietti.

Nonostante l'imprevisto, rimane confermata la campagna a sostegno dei centri antiviolenza italiani e per sensibilizzare contro il fenomeno della violenza di genere. Dal 24 al 30 settembre, sarà attiva la campagna al numero solidale 45586, offrendo un modo per continuare a sostenere una causa importante anche durante questo periodo di rinvio.

Infine, per quanto riguarda la trasmissione televisiva, il concerto "Una, Nessuna, Centomila" avrebbe dovuto essere trasmesso in diretta su Rai2, con una lista impressionante di ospiti, tra cui Paola Turci, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Elodie, Brunori Sas, Emma, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Tananai, Achille Lauro, Francesca Michielin e Noemi. Tuttavia, a causa del rinvio, la prima puntata di "Belve" è stata anticipata al suo posto.

La salute di Fiorella Mannoia è al centro delle preoccupazioni, e i suoi fan sono certamente pronti a pazientare e ad aspettare il suo ritorno sul palco nel 2024. Nel frattempo, l'importante messaggio contro la violenza di genere continua a diffondersi grazie alla campagna solidale.

Altre News per: fiorellamannoiarimandaconcertonessunacentomilaarena