Global Finals delle World Series of Warzone - grande successo

Nel fine settimana si sono svolte, alla Copper Box Arena di Londra, le attesissime World Series of WarzoneTM (WSOW™) Global Final, presentate da Prime Gaming. Una folla di oltre 3.000 fan si è radunata per vedere sfidarsi giocatori del calibro di Fifakill e TOMMEY, che hanno lottato per aggiudicarsi una parte dell'impressionante montepremi di 600.000 dollari e per essere incoronati come i migliori giocatori di Call of Duty®: Warzone™ al mondo. L'evento ha regalato una indimenticabile giornata di gaming e divertimento.

Il torneo, che è stato il primo del suo genere a ospitare fisicamente un pubblico, è stato indubbiamente il migliore fino a oggi. L'evento ha registrato un incredibile picco di spettatori, pari a 378.316 AMA, il che non sorprende se si considera la crescita senza precedenti delle WSOW negli ultimi anni, con 80.793 concorrenti iscritti a partire dalla sua nascita nel 2021.

Il formato del torneo prevedeva due competizioni per i fan: la WSOW trios squad competition e l'iconica SoloYolo competition. Nella prima, si sono sfidati i 50 migliori trio del mondo, con Biffle, Sage e Shifty che si sono aggiudicati il premio di 100.000 dollari. La finale è stata combattuta fino all'ultimo, con ilteam Biffle che ha vinto la partita finale con 24 kill (125 in totale). Per quanto riguarda i player italiani, JezuzJrr è arrivato in diciottesima posizione, con il suo team formato insieme allo statunitense HusKerrs e al canadese MuTeX, il team formato da savyultras90, BBlade e Waartex si è piazzato in venticinquesima posizione, mentre Infernal, Breelloo e Cong hanno concluso in quarantaduesima piazza.

Il vincitore della competizione Trio Squad, Biffle, ha dichiarato: "Il fatto che questo torneo si svolgesse di persona ha reso la vittoria di quest'anno ancora più speciale. L'atmosfera era incredibile e ha contribuito a coinvolgere una comunità molto più ampia, il che è davvero promettente! Gli eSports sono qualcosa che ci appassiona davvero e avere una rete di supporto così ampia è stato davvero travolgente!".

Per quanto riguarda il formato SoloYolo, i 150 giocatori qualificati per la WSOW Global Final si sono dati battaglia, ma è statoSkullface a portarsi a casa il premio di 100.000 dollari, mentre Authorized ebbreadman lo hanno mancato per poco. Skullface si è assicurato la vittoria con un'audace decima e ultima uccisione, in quella che è stata una delle partite di Call of Duty: Warzone più adrenaliniche di sempre. Potete vedere il momento della vittoriaqui.

In occasione della vittoria, Skullface ha dichiarato ai fan: "Il supporto mostrato ai tornei di eSports di persona dimostra quanto questo settore abbia fatto passi da gigante in termini di popolarità e coinvolgimento. Arrivare primi è stato un piacere assoluto in un luogo così iconico".

Di seguito sono riportati tutti i vincitori e i rispettivi canali di gioco:

Trio di vincitori

1. Biffle

2. Sage

3. Shifty

Vincitori SoloYolo

1. Skullface

Il 2023 è stato un anno assolutamente unico per la competizione: per la prima volta, infatti, i giocatori al di fuori del Nord America e dell'Europa hanno potuto qualificarsi per la WSOW Global Final, rendendola la competizione più internazionale di sempre.

È possibile guardare il replay del torneoqui

