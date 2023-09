Tower of Fantasy annuncia un nuovo simulacro: Fei Se

Oggi, Level Infinite e Hotta Studio annunciano l’ultimo simulacro in arrivo, Fei Se, che dal 26 settembre si unirà a Tower of Fantasy, open-world MMORPG free-to-play di grande successo.

Conosciuta ai più per le sue doti di ballerina, la vera identità di Fei Se, leader del Palazzo Fantasma e comandante delle Guardie dell'Ombra, è molto più affascinante. Gli agenti segreti delle Guardie dell'Ombra sono gli agenti segreti del Dominio 9, che si mimetizzano nella vita frenetica di tutti i giorni.

Fei Se è il mentore del simulacro Lan e, in occasione dell'esplorazione del pericoloso celestial gate, Lan ha temporaneamente affidato a Fei Se i compiti di Zhuque. Ora che Lan è tornata sana e salva, è tempo per Fei Se di tornare nell'ombra, usando le sue abilità di performer e la sua straordinaria arma a forma di loto, Endless Bloom, per entrare nei luoghi di ritrovo più prestigiosi del Dominio 9.





Altre News per: towerfantasyannuncianuovosimulacro