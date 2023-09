IRDM presenta i moduli di memoria DDR5

Il marchio europeo di giochi IRDM, di proprietà di Wilk Elektronik SA, l'unico produttore di memorie per computer consumer in Europa, presenta i moduli di memoria IRDM DDR5 - U-DIMM con un grande potenziale di overclock e velocità fino a 6800 MHz. L'ultimo modello di memoria nel portafoglio IRDM è dedicato principalmente a quegli utenti che mettono al primo posto la velocità e le prestazioni.

I moduli di memoria IRDM DDR5 offrono una qualità completamente nuova di funzionamento e gameplay ininterrotti, fornendo un aumento fino al 50% della larghezza di banda rispetto alla quarta generazione. Le memorie IRDM DDR5 sono disponibili in un'ampia gamma di velocità: 5600 MHz (CL30), 6000 MHz (CL30), 6400 MHz (CL32) e 6800 MHz (CL34). Per ciascuna di queste opzioni, i moduli sono venduti in kit Dual Channel: 2x16 GB o 2x32 GB.I moduli IRDM DDR5 offrono velocità ed efficienza prestazionali eccezionali con funzionamento stabile e consumo energetico ridotto. Consumano fino al 30% in meno di energia rispetto alle DDR4.Le prestazioni impressionanti dei moduli saranno utilizzate con successo dai giocatori, dagli appassionati di overclocking e dai professionisti che utilizzano quotidianamente programmi di editing di foto e video, rendering o big data. Tutti questi requisiti richiedono PC di fascia alta e ad alta velocità supportati dai più recenti moduli di memoria di quinta generazione.DDR5 è una rivoluzione tecnologica in termini di qualità e prestazioni. L'aumento del comfort operativo e della velocità dell'hardware sarà avvertito soprattutto da quegli utenti che migrano al nuovo standard passando da tecnologie più vecchie come DDR4 o DDR3.Nel caso dello standard DDR5, il raggiungimento di velocità, capacità e prestazioni elevate non sarebbe stato possibile se non fosse stato per i cambiamenti nell'architettura del chip DRAM DDR5 e l'uso di una serie di soluzioni all'avanguardia disponibili, che in precedenza erano riservate esclusivamente per soluzioni server avanzate.La tecnologia ECC on-die (ECC), precedentemente presente nelle soluzioni server, elimina gli errori di bit nel modulo DRAM, ottenendo così la massima affidabilità possibile. Uno dei componenti più importanti della memoria di quinta generazione è il PMIC (Power Management Integrated Circuit). Garantisce efficienza energetica e stabilità della tensione.Gli IRDM DDR5 sono dotati di SPD HUB, ovvero un insieme di circuiti che hanno, tra le altre cose, un sensore di temperatura integrato. Consente il trasferimento di dati importanti per configurare impostazioni come velocità, latenza e, nel caso di moduli IRDM con potenziale OC, caricare il profilo XMP™ 3.0 o AMD EXPO."Siamo lieti che il portafoglio di IRDM si espanda con un altro modello di DRAM ad alta velocità. Dopo un temporaneo rallentamento del mercato, i moduli di memoria di quinta generazione hanno acquisito un vero slancio presentando enormi potenzialità e vantaggi rispetto alle tecnologie precedenti", sottolinea il presidente Wieslaw Wilk della Wilk Elektronik. "Posso rivelare che i moduli di memoria IRDM DDR5 presentati non sono gli unici che abbiamo previsto per il rilascio quest'anno", aggiunge il CEO dell'azienda.I moduli di memoria IRDM DDR5 sono dotati di un dissipatore di calore nero a basso profilo. Il look è completato da dettagli argentati, stilisticamente legati al resto dei prodotti della serie IRDM, inclusi SSD e moduli DDR4. I ricordi polacchi saranno quindi un complemento perfetto per tutti i set da gioco mantenuti in un design classico e puro.Una garanzia della qualità e dell'affidabilità dei moduli di memoria IRDM è assicurata dalle dettagliate procedure di test implementate dal produttore polacco. Fin dall'inizio, Wilk Elektronik SA ha adottato la strategia di testare ogni modulo di memoria DRAM prodotto su una delle oltre 500 piattaforme di prova a disposizione della fabbrica polacca. Ecco perché, come tutte le RAM del produttore polacco, anche i moduli DDR5 sono coperti da una garanzia a vita.

