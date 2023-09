Opera collabora con Chess.com per creare un browser di scacchi

Opera, uno dei principali innovatori del web, sviluppatore del browser Opera,. Disponibile sia per dispositivi desktop che per cellulari, questa versione tematica del browser permette agli appassionati di scacchi di rimanere collegati con la loro comunità e giocare in qualunque momento e luogo, offrendo la possibilità non solo di giocare a scacchi ma anche ottenere una gran quantità di contenuti inerenti sempre a portata di tutti gli utenti.

Un'icona di Chess.com sarà ora presente nella barra laterale della nuova versione tematica diOpera One, in modo tale che gli utenti potranno entrare e uscire dal gioco a piacimento, risolvendo enigmi o combattendo rivali mentre navigano sul web.

Gli utenti di Opera per Android potranno, a loro volta, attivare la versione mobile personalizzata del browser a tema scacchistico, in cui la pagina iniziale ospiterà articoli, video e altri contenuti informativi, in modo che tutti gli utenti possano apprendere nuove strategie e migliorare sempre di più nel gioco dovunque si trovino e conseguentemente la propria classificazione Elo (sistema di valutazione degli scacchi).

“Chess.com ha dato il via ad una rapida rinascita degli scacchi, che ora vengono giocati da milioni di persone ogni giorno in tutto il mondo. Siamo lieti di collaborare con Chess.com per offrire una piattaforma che garantisce un'esperienza di navigazione veloce e sicura per tutti gli appassionati di scacchi, indipendentemente da dove si trovino", ha affermatoJumana Patel, Director Business Development & Global Partnerships di Opera.

“Opera è diventato il browser indipendente più popolare. Siamo entusiasti di portare il mondo degli scacchi in questa nuova versione del browser basato sull’intelligenza artificiale di Opera per contribuire a rendere questo bellissimo gioco, amato da tutti noi, ancora più accessibile, conveniente e divertente. Durante la nostra prossima AI Cup, dal 26 al 29 settembre, mostreremo alcune delle funzionalità uniche di questo browser per gli scacchi in diretta su Chess.com”, ha affermato Sebastian J. Kuhnert, Vice President, Business Development di Chess.com.

Opera ha una solida esperienza nel seguire le tendenze dei consumatori e nell'integrare piattaforme e tecnologie apprezzate dagli utenti. L'azienda ha integrato TikTok, WhatsApp e Instagram nella barra laterale del desktop, ad esempio, e gli appassionati di calcio possono beneficiare di una funzione approfondita di risultati in tempo reale sui dispositivi mobili. Opera ha anche recentemente aperto la strada alla navigazione basata sull'intelligenza artificiale, incorporando perfettamente diversi servizi basati su GPT e lanciando al contempo il proprio strumento AI, Aria.

Disponibile sia per desktop che mobile.

Il browser desktop di Opera dedicato agli scacchi presenta l'integrazione della barra laterale con Chess.com in modo che gli utenti siano sempre a un solo clic di distanza da puzzle, streamer o da una veloce partita di blitz. L'interfaccia utente intuitiva semplifica più che mai la modifica delle impostazioni del tabellone, la gestione della chat con gli altri giocatori e la visione di contenuti didattici, il tutto senza dover aprire un'altra scheda o allontanarsi da ciò che è sullo schermo. Puoi anche tenere aperto il pannello della barra laterale in modo da poter continuare a leggere, guardare o navigare con un occhio sul tabellone, mentre il tuo avversario pianifica la sua prossima mossa.

Anche il principale browser mobile di Opera, Opera per Android, riceve unabuild personalizzata per gli amanti degli scacchi che include una caché di personalizzazioni a tema scacchistico. I nuovi sfondi a tema scacchi saranno in grado di cambiare immediatamente il mood, circondando gli utenti con l'estetica del gioco mentre navigano. La home page presenta inoltre video e articoli da Chess.com, oltre ad accessi rapidi a Chess TV e al sito web ufficiale, in modo che il gioco, nelle sue numerose forme, sia sempre a portata di mano degli utenti.

Browser potenti e sicuri per desktop e dispositivi mobili

Il browser Opera è stato recentemente rilanciato con il nome in codice Opera One. Si tratta di una versione che combina nuovi principi di progettazione modulare con la tecnologia di composizione multi-thread per dare vita ad un'interfaccia utente come mai prima d'ora. Il browser presenta nuove soluzioni innovative come Tab Islands, VPN Pro, il blocco di annunci ed il tracker integrato, tutte funzionalità che sottolineano l’impegno di Opera nella produzione di una piattaforma sicura e veloce.

Opera One è inoltre il primo browser a integrare l’Intelligenza Artificiale (IA) con Aria. Basato sulla tecnologia GPT di OpenAI, Aria permette di accedere alle funzionalità delle soluzioni GPT potenziato dalle informazioni in continuo aggiornamento dal web.

Opera per Android è il fiore all'occhiello mobile dell'azienda. Anche questa versione include le stesse opzioni VPN gratuite e Pro, blocchi di annunci e tracker e portafoglio crypto nativo, così che gli utenti possano passare facilmente dalle applicazioni desktop a quelle mobile. Le opzioni di sfondi personalizzati consentono agli utenti di esprime la propria unicità, mentre Aria, disponibile anche su Opera per Android, li aiuta a ottimizzare la produttività mentre sono in movimento.

Scarica oggi stesso la versione Chess.com diOpera e Opera per Android.





