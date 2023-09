Nuovo DDL Sicurezza Stradale: Multe più salate e regole rigide

Il Consiglio dei ministri ha recentemente dato il via libera al nuovo disegno di legge che prevede un significativo inasprimento delle sanzioni per chi commette gravi violazioni al codice della strada. Questo disegno di legge, intitolato "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada", è tornato al Consiglio dei ministri dopo essere stato discusso in Conferenza unificata. Ora, con l'approvazione del governo, il disegno di legge inizia il suo percorso parlamentare, che potrebbe portarlo a diventare legge già in autunno.

Il nuovo disegno di legge prevede una serie di misure volte a migliorare la sicurezza stradale in Italia. Alcune delle principali novità includono:

1. Multe più elevate per l'uso del cellulare alla guida: Chiunque venga sorpreso a utilizzare il cellulare mentre guida potrà essere soggetto a multe fino a 2.600 euro. Si tratta di una misura rigorosa per scoraggiare questa pericolosa abitudine.

2. Sanzioni più severe per eccesso di velocità: Per coloro che superano i limiti di velocità, in particolare nei centri abitati, sono previste multe fino a 1.084 euro e la sospensione della patente per un periodo che varia da 15 a 30 giorni. Questa normativa è stata introdotta per garantire una maggiore sicurezza nelle aree urbane.

3. Revoca della patente permanente: In caso di recidiva nelle violazioni stradali, la revoca della patente non sarà più temporanea ma permanente. Questa misura è stata adottata per punire severamente coloro che continuano a violare le leggi sulla sicurezza stradale.

4. Rigore su alcolici e droghe: Per coloro che sono stati condannati in passato e vengono nuovamente sorpresi con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5, si applica un nuovo limite di tasso alcolemico pari a zero. Inoltre, è richiesta una visita medica per rinnovare la patente. Le pene per la guida in stato di ebrezza sono state aumentate del 33%, e viene richiesto l'uso obbligatorio dell'alcolock per chi ha precedenti condanne.

5. Norme aggiornate per i monopattini: Le nuove regole per i monopattini prevedono l'obbligo di casco, targa e assicurazione. Chi circola senza i documenti necessari può essere sanzionato con multe tra i 100 e i 400 euro. Sono richiesti anche indicatori luminosi di svolta e freno, con sanzioni previste tra i 200 e gli 800 euro. I monopattini in condivisione devono bloccarsi automaticamente al di fuori delle zone consentite, con severe sanzioni per la sosta selvaggia e altre violazioni.

6. Sicurezza dei ciclisti: Il disegno di legge prevede l'ampliamento delle piste ciclabili e l'individuazione di zone a priorità ciclabile con un limite di velocità di 30 chilometri orari. Gli automobilisti sono obbligati a mantenere almeno un metro e mezzo di distanza quando superano un ciclista.

Queste nuove misure mirano a migliorare la sicurezza stradale in Italia e a scoraggiare comportamenti pericolosi sulla strada. Il dibattito sul disegno di legge è in corso, ma l'inasprimento delle sanzioni e l'adozione di regole più rigide rappresentano un passo importante verso la creazione di un ambiente stradale più sicuro per tutti i cittadini.

