Uomini e Donne 19 settembre 2023: Gemma Galgani difesa da Tina Cipollari

Oggi, 19 settembre 2023, Uomini e Donne è tornato con un'emozionante puntata ricca di sorprese. Inaspettatamente, Tina Cipollari ha preso le difese di Gemma Galgani dopo che la dama si è dichiarata a un cavaliere senza ottenere il successo sperato. Una coppia del trono over è tornata in studio su invito di Maria De Filippi, e due vecchie fiamme del trono classico si sono confrontate dopo la loro rottura.

Anticipazioni Uomini e Donne: Tina Cipollari difende Gemma Galgani

Nella puntata di oggi, Gemma Galgani è stata la protagonista indiscussa. La dama torinese ha confessato di aver perso la testa per il cavaliere Maurizio, ma sembra che i suoi sentimenti non siano stati corrisposti. Nonostante gli sforzi di alcuni presenti in studio per farle capire la realtà, Gemma ha strenuamente difeso la sua posizione. Sorprendentemente, persino Tina Cipollari, storica avversaria di Gemma, si è schierata dalla sua parte e ha accusato Maurizio di cercare solo visibilità.

Anticipazioni Uomini e Donne: il confronto tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli

Un momento di grande rilevanza nella puntata odierna è stato il confronto tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera, che sono tornati a Uomini e Donne dopo la loro rottura. Questo confronto ha coinvolto anche la tronista Manuela Carriero, la quale ha sollevato dubbi sui sentimenti di Carola nei confronti dell'ex tronista Federico. Nonostante il faccia a faccia, sembra che Carola e Federico non siano ancora riusciti a ricucire i loro rapporti, deludendo così le aspettative dei loro numerosi fan che speravano in un ritorno di fiamma.

Anticipazioni Uomini e Donne: il ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Infine, nella puntata di oggi pomeriggio, sono stati ospiti Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che sono tornati nello studio di Uomini e Donne per condividere la loro crescente storia d'amore. Nonostante molti sperassero in un confronto con Riccardo Guarnieri, noto cavaliere del trono over, egli non era presente in studio. Il motivo? Il tarantino sembra aver trovato l'amore al di fuori del programma, quindi non parteciperà a questa edizione, almeno per il momento.

Altre News per: uominidonnesettembre2023gemmagalganidifesa