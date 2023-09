Incidente aereo a Torino: Cosa ha causato lo schianto del velivolo Pony 4 delle Frecce Tricolori?

Si è verificato un tragico incidente aereo a Torino che ha sollevato diverse domande sull'accaduto. Il velivolo coinvolto è stato identificato come il Pony 4 delle Frecce Tricolori, il quale è precipitato durante la fase di decollo a causa di circostanze ancora da chiarire. Secondo quanto riportato da fonti attendibili, sembra che il velivolo sia diventato "ingovernabile" a seguito di un presunto impatto con uccelli poco dopo il decollo.

L'incidente ha avuto luogo nel territorio del Comune di San Francesco al Campo, coinvolgendo anche un'automobile che si trovava nei pressi della pista di decollo. Tra le ipotesi più plausibili, c'è quella di una "bird strike," ovvero una collisione con uccelli, che è stata avanzata da fonti militari. Tuttavia, è stata considerata anche un'ipotesi meno probabile, ossia un guasto al motore.

L'Aeronautica Militare ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato che al momento non è possibile confermare le cause esatte dell'incidente. La formazione delle Frecce Tricolori era appena decollata per dirigere verso Vercelli, dove avrebbe dovuto eseguire una esibizione aerea, quando il Pony 4 pilotato dal Maggiore Oscar Del Dò ha iniziato a perdere quota e si è schiantato. Il pilota è riuscito a eseguire la manovra di eiezione pochi istanti prima dell'impatto, atterrando con il paracadute.

Purtroppo, l'incidente ha avuto conseguenze tragiche per un'auto in transito sulla perimetrale dell'aeroporto. A bordo dell'auto c'erano un uomo e una donna insieme ai loro due bambini, di 5 e 9 anni. L'esplosione ha sollevato l'auto e causato il ribaltamento. I genitori sono riusciti a uscire dall'auto con lievi ferite, ma il tentativo di soccorrere la loro figlia più piccola, di 5 anni, è stato inutile, poiché l'auto è andata completamente a fuoco.

Il pilota del velivolo ha subito ustioni ed è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi, ma stabili. L'indagine sull'incidente è in corso, e le autorità stanno lavorando per determinare con precisione cosa sia accaduto in quel tragico momento a Torino.

