Trust GXT 718 Ryzee Recensione

Sedia da gaming pieghevole e ergonomica per sessioni di gioco senza stress



Trust GXT 718 Ryzee è una sedia da gioco economica che offre un buon rapporto qualità prezzo. È confortevole, adatta lunghi periodi di tempo e ha una serie di funzionalità progettate per migliorare l'esperienza di gioco: come un poggiatesta e un supporto lombare. Con cinque diverse posizioni fra cui scegliere sarà facile trovare l’angolazione ideale.

La sedia è realizzata in una combinazione di materiale plasticoe tessuto a rete che la rende traspirante e confortevole. Le dimensioni e peso sono: altezza dello schienale 50cm, larghezza del sedile 44cm, lunghezza 130mm, spessore 16mm. La Ryzee ha un design semplice e moderno, con un telaio in acciaio e un rivestimento in tessuto di alta.Il telaio della sedia robusto e durevole. La sedia può supportare fino ae da 100 a 190 cm di altezza.

Lo schienale è regolabile da 90 a 180 gradi, in modo da poter trovare l'angolazione ideale pero rilassarsi. Il poggiatesta è anche regolabile in altezza e larghezza. La Rayzee è stata progettata non solo per giocare ma anche per guardare la TV o semplicemente rilassarsi mentre si legge un libro. A prescindere dal suo uso:, TV o relax, l’imbottitura extra morbida garantisce un comfort ottimale per tante e tante ore. Al temine dell'attività si ripiega e si mette facilmente sotto il letto, nell’armadio, dietro una porta, ecc. Occupa veramente poco

Laha la funzione reclino e consente di sdraiarsi e rilassarti mentre si gioca. Ha pure la funzione di dondolamento che consente di dondolare dolcemente avanti e indietro. Laè più resistente del tessuto a rete ma può riscaldare in estate. Il tessuto a rete è più traspirante ma è meno resistente della pelle PU. Nonostante la sedia può essere acquistata da tutti è consigliata a chi ha una postazione da gioco bassa. Chi ha un monitor su una normale scrivania potrebbe non vedere bene, questo perchè lava messa a terra.

Conclusioni

Voto 8/10

Pro:

Comoda per lunghi periodi di tempo

Poggiatesta e supporto lombare

Funzione di reclino e dondolamento

Telaio in metallo

Contro:

La pelle PU può riscaldare nei mesi caldi

La costruzione non è di altissima qualità

Non adatta per persone molto alte o pesanti

Nel complesso laè una buona scelta per i giocatori con budget limitato. Per la fascia di prezzo a cui è venduta la Trust GXT 718 Ryzee è una sedia da gioco buona e affidabile. Ha la funzione reclino e dondolamento. Purtroppo i materiali tendono a riscaldare nei mesi estivi. Chi cerca una sedia di altissima qualità dovrà guardare altrove.

