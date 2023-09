Confindustria: Il Salario Minimo Legale e la Sfida della Valorizzazione della Rappresentanza

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha ribadito la posizione dell'associazione durante un'assemblea, esprimendo convinzione nel fatto che l'implementazione di un salario minimo legale da sola non sia sufficiente per risolvere le complesse sfide legate al lavoro precario e al dumping contrattuale. Bonomi ha sottolineato che la Costituzione impone il riconoscimento di un salario equo per i lavoratori, ma questa responsabilità è affidata alla contrattazione collettiva.

Secondo Bonomi, è essenziale adottare un approccio più completo, che vada oltre la semplice fissazione di un salario minimo legale. Confindustria ritiene che la valorizzazione della rappresentanza sia cruciale per affrontare efficacemente la questione del lavoro povero e contrastare il dumping contrattuale. L'associazione sottolinea che nei vent'anni passati, l'industria ha registrato un significativo aumento delle retribuzioni, superando di gran lunga altre settori dell'economia.

Questo approccio indica una volontà da parte di Confindustria di affrontare le sfide legate al lavoro in modo completo, garantendo al contempo il rispetto dei diritti dei lavoratori e il mantenimento di condizioni di lavoro giuste ed eque.

