Dune: Spice Wars esce dall’Early Access con un Major Update

Lo sviluppatore Shiro Games e il publisher Funcom sono lieti di annunciare la completa release di Dune: Spice Wars, gioco di strategia 4X in tempo reale, in cui avventurarsi in una grande odissea verso il dominio planetario. L'uscita è accompagnata da un corposo aggiornamento che aggiunge una sesta fazione giocabile, la Casata Ecaz, e una lunga lista di contenuti aggiuntivi e miglioramenti.



Il rilascio completo rappresenta il sesto major update da quando Dune: Spice Wars è entrato nell'Early Access, senza contare i numerosi aggiornamenti aggiuntivi della community che rispondono specificamente ai feedback dei giocatori. In questo lasso di tempo, il gioco è esploso in termini di dimensioni, acquisendo il multiplayer, la modalità Conquista, la Casata Corrino, nuovi edifici, unità militari e aeree, regioni, tutorial, miglioramenti alla qualità della vita e molto altro ancora.



La Casata Ecaz è una nuova fazione giocabile con punti di forza unici, che fa leva sulla propria maestria nell'arte e su un approccio speciale per espandere la propria influenza su Arrakis. Con un esercito altamente addestrato e orgoglioso, sono un potente avversario su un pianeta mortale che già pullula delle più grandi potenze dell'universo.

Per tutta la durata dell'Early Access, il feedback della community è stato una componente fondamentale per lo sviluppo di Dune: Spice Wars. L'aggiornamento di lancio risponde a diverse richieste della community stessa, apportando miglioramenti a Manpower, Water and Supply, Assassinations, Sietches e Storms.



Nicolas Cannasse, CEO di Shiro Games, afferma: "Dopo oltre tre anni di lavoro siamo entusiasti di poter invitare i giocatori a unirsi a noi su Arrakis mentre Dune: Spice Wars si avvia verso la versione 1.0. Molti qui alla Shiro Games hanno trascorso innumerevoli ore immersi in questo mondo, sia attraverso i libri, i giochi da tavolo, i film o qualsiasi altro adattamento. Siamo molto orgogliosi di aver lavorato a questa serie iconica e speriamo che i nostri giocatori si divertano su Arrakis!".



Dune: Spice Wars offre innumerevoli strade per la conquista del potere. Bilanciate intrighi, guerre, politica, industria e sotterfugi mentre lottate per superare le casate rivali e governare la spezia su Arrakis. Dune: Spice Wars è disponibile da subito su PC, al prezzo di 34,99€.



