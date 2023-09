Ammagamma - Intelligenza Artificiale al festivalfilosofia 2023

Piccolo vocabolario collettivo di Intelligenza Artificiale, workshop di Ammagamma al festivalfilosofia 2023

Sabato 16 settembre e domenica 17 settembre, Ammagamma darà vita al laboratorio “Parole in Codice” che propone un’immersione lessicale nell’intelligenza artificiale con lo scopo di analizzare e comprendere i significati delle parole che danno forma a questo insieme di tecnologie rivoluzionarie.

Si avvicina l’appuntamento con festivalfilosofia 2023, la manifestazione che per tre giorni – dal 15 al 17 settembre – trasformerà le città di Modena, Carpi e Sassuolo in laboratori a cielo aperto, con spazi comuni dedicati a formazione, divulgazione e condivisione.

Da sempre impegnata nel diffondere una cultura dell’innovazione incentrata sull’uomo, Ammagamma ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una società consapevole delle potenzialità, delle implicazioni e degli impatti dell’AI, tecnologia di cui si parla molto, ma che risulta ancora poco conosciuta.

Per questo motivo, e alla luce del forte legame con il territorio, Ammagamma darà vita al Laboratorio Parole in Codice – piccolo vocabolario collettivo dell’AI, nelle giornate di sabato 16 settembre e domenica 17 settembre, all’interno della sede di Ammagamma, l’ex Convento di via Sant’Orsola 33 a Modena.

Obiettivo del Workshop è quello di riconoscere e comprendere le parole più comuni legate all’intelligenza artificiale, attraverso delle attività analogiche, di gruppo, che permetteranno di evidenziare e analizzare eventuali luoghi comuni e/o errori associati all’AI, di uso corrente nel linguaggio quotidiano.

La partecipazione è libera, senza limiti di età. A questo link è possibile consultare gli orari del Laboratorio (4 sessioni per ogni giornata) e procedere con l’iscrizione online, obbligatoria.

