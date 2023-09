I Figli di Silvio Berlusconi Onorano le Volontà Paternali Pagando 230 Milioni di Euro - Dettagli e Accordi

Nel rispetto delle volontà paterne, i discendenti di Silvio Berlusconi hanno scelto di coprire personalmente l'importo di 230 milioni di euro previsti per gli eredi. Di questa somma, 100 milioni saranno destinati all'ultima compagna di Berlusconi, Marta Fascina, altri 100 milioni andranno al fratello Paolo Berlusconi, mentre il rimanente importo di 30 milioni sarà destinato all'amico fraterno Marcello Dell'Utri.

L'impegno di versare questa considerevole somma è stato preso con grande responsabilità, poiché si trattava di un passaggio cruciale, che ha comportato anche complessità giuridiche. Tuttavia, l'accordo tra i cinque fratelli ha posto fine a qualsiasi speculazione sulle intenzioni dei Berlusconi.

La suddivisione dei costi seguirà lo stesso rapporto 52-48% utilizzato per le quote di Fininvest. Di conseguenza, i tre figli minori, Barbara, Eleonora e Luigi, contribuiranno con 36,8 milioni di euro ciascuno, mentre Marina e Pier Silvio stanzieranno 59,8 milioni di euro a testa.

Ciò che distingue questo accordo è che tutti e cinque i figli hanno accettato l'eredità senza intraprendere lunghe battaglie giudiziarie. Hanno anche deciso di onorare le ultime volontà del padre in un gesto di profonda gratitudine e per preservare la sua immensa generosità. In questo modo, vogliono rendere omaggio alla memoria di Silvio Berlusconi in modo armonioso e rispettoso.

