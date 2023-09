Presunto Stupro a Milano: Ragazza Accusa Sconosciuto di Aggressione in un Parchetto

Una drammatica sequenza di eventi ha sconvolto Milano, quando una giovane diciottenne di origini salvadoregne ha raccontato alla polizia di essere stata abusata sessualmente da un coetaneo egiziano, con cui sostiene di non avere alcun legame precedente. L'incidente è avvenuto in un parco nelle vicinanze del corso del Naviglio Grande, tra via Tortona e San Cristoforo. Il giovane nordafricano, che è in regola in Italia e non ha precedenti penali, è stato identificato e denunciato per violenza sessuale in attesa degli sviluppi delle indagini.

La vicenda ha avuto inizio poco dopo le 6:30 del mattino, quando il centralino del 112 ha ricevuto una chiamata riguardo a un presunto attacco in strada. Sul luogo sono giunti immediatamente un'ambulanza e una pattuglia della polizia dal commissariato di Ticinese. Sotto il ponte delle Milizie, hanno trovato una giovane ragazza e un giovane uomo che stavano discutendo animatamente. La ragazza ha accusato il ragazzo di averla violentata.

Dopo aver fermato il giovane nordafricano, gli investigatori hanno ascoltato la testimonianza della ragazza, che è stata anche formalizzata in una denuncia ufficiale. Secondo il suo racconto, aveva trascorso la serata con suo fratello, probabilmente in un locale della zona, e aveva consumato un po' troppo alcol. Poi avevano litigato, e suo fratello, nel bel mezzo della notte, aveva deciso di allontanarsi, lasciandola sola e confusa. In quel momento, un perfetto sconosciuto si era avvicinato, l'aveva vista in uno stato di confusione e offerto il suo aiuto per tornare a casa. Tuttavia, invece di aiutarla, l'aveva portata in un parco e l'aveva costretta ad avere un rapporto sessuale, mentre lei non riusciva a resistere. Successivamente, la ragazza aveva chiamato i soccorsi, e la polizia era arrivata sul posto.

La giovane è stata condotta alla clinica Mangiagalli dai sanitari dell'AREU, dove ha ricevuto cure mediche e supporto psicologico dai professionisti del centro antiviolenza. Nel frattempo, il coetaneo è stato indagato a piede libero. Le indagini della polizia sono in corso per verificare tutti i dettagli dell'incidente e cercare prove a sostegno del racconto della giovane. Ciò include l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona in cui si è verificata la presunta aggressione.

Gli investigatori ascolteranno anche il fratello della ragazza per comprendere meglio le circostanze in cui i due si sono separati e quanto tempo sia trascorso tra il litigio e l'incontro con l'uomo egiziano. Le indagini si concentreranno anche sull'area verde in cui si suppone sia avvenuta l'aggressione. La Procura ha aperto un fascicolo per violenza sessuale, mentre la giovane cerca di elaborare l'orrore che ha vissuto.

Altre News per: presuntostupromilanoragazzaaccusasconosciutoaggressione