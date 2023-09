Scontrini Pazzi: La Polemica per un Supplemento di 15 Euro per il Taglio di una Torta

La controversia sugli "scontrini pazzi" ha fatto nuovamente capolino, questa volta a Pino Torinese, all'interno di una pizzeria locale. Fabio Bregolato, residente a Rosta, aveva prenotato un tavolo per celebrare un compleanno con una decina di amici e parenti. Tuttavia, l'esperienza ha preso una piega inaspettata che ha scatenato una discussione sui social media.

Bregolato ha condiviso la sua esperienza su Facebook affermando: "Eravamo in dieci, la pizza era ottima e il servizio ben fatto, ma... 15 euro per tagliare una torta da noi portata è stata davvero una sorpresa sgradita." Nel suo post, ha anche allegato una foto dello scontrino, esprimendo la sua incredulità: "Avrebbero potuto lasciar passare questa cosa; in 40 anni, durante i quali ho consumato numerose pizze, non mi era mai capitato di essere sovrapprezzato per il taglio di una torta."

Bregolato afferma di aver previamente informato il ristorante sulla torta: "La pizzeria ci aveva autorizzato a portare la torta da casa."

La polemica si è presto diffusa sui social media, con alcune persone che hanno appoggiato Bregolato, mentre altri hanno sottolineato che si tratta di un servizio extra. Una signora ha commentato: "Anche a me è successo a Carmagnola; ho pagato 2 euro per ogni fetta di torta."

I proprietari del ristorante hanno replicato sostenendo: "Abbiamo chiaramente annotato il costo dello spazio per il taglio della torta nello scontrino, e paghiamo le tasse su questo servizio, poiché ha un costo." Inoltre, sostengono che Bregolato non aveva comunicato in anticipo la torta portata da casa: "Nessuna menzione è stata fatta al momento della prenotazione. Quando è arrivato, ci ha mostrato la torta e ci ha detto: 'Pensateci voi?' Senza ulteriori dettagli. Non siamo obbligati a fornire questo servizio, in quanto potrebbe comportare la gestione di prodotti che non produciamo internamente. Siamo noti per la nostra specializzazione nella produzione di prodotti per celiaci e persone con intolleranze."

I proprietari hanno accettato di tagliare la torta, nonostante fosse di dimensioni ridotte per il numero di persone presenti. La cameriera ha impiegato 25 minuti tra il taglio, l'allestimento e il servizio al tavolo, impedendo al personale di svolgere altre mansioni.

La controversia sollevata da questo episodio evidenzia l'importanza della comunicazione chiara tra i clienti e i ristoratori per evitare malintesi e incomprensioni.

