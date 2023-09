Anticipazioni Grande Fratello 2023: Nuove Voci, Nuove Storie e Tanta Emozione

La porta di casa più osservata d'Italia è pronta a riaprirsi, poiché questa sera fa il suo ritorno su Canale 5 il reality show più celebre, il "Grande Fratello". Questa edizione promette un rinnovamento, ma allo stesso tempo mantiene il fascino della continuità. Il volto noto di Alfonso Signorini rimane alla guida dello spettacolo, dopo aver condotto con successo la versione "Vip" negli ultimi tre anni. Accanto a lui, una nuova opinionista fa il suo debutto, la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici, che recentemente ha condiviso la sua lotta contro il cancro al seno, sottolineando l'importanza dei controlli medici regolari.

Questa nuova scelta di conduttori riflette la nuova direzione editoriale indicata da Pier Silvio Berlusconi, concentrata sul decoro e il buon gusto. Questo segna un cambiamento rispetto alle derive della recente edizione del "Gf Vip", che ha suscitato diverse critiche per il comportamento dei concorrenti.

La raccolta dei commenti dei telespettatori sui social media sarà affidata a Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di "Striscia la notizia" e speaker radiofonica con un suo programma su Radio 105.

La formula del programma rimane in parte la stessa, mescolando personaggi famosi e persone comuni. Questo approccio è stato sperimentato per la prima volta nell'edizione del 2018, quando parteciparono personaggi già noti in televisione. Quest'anno vedremo una varietà di concorrenti, tra cui illustri sconosciuti come l'operaia ed escursionista trevigiana Giselda Torresan e la fotografa romagnola Letizia Petris, insieme a volti noti come la regina delle telenovelas degli anni Ottanta, Grecia Colmenares, e il campione olimpico di marcia, Alex Schwazer.

Il Grande Fratello 2023 sarà probabilmente in onda fino a gennaio, con due appuntamenti settimanali il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5. Prima di ogni puntata, Annie Mazzola e Andrea Dianetti offriranno ai telespettatori uno sguardo dietro le quinte dello show con il "Gf Party", in onda alle 20:30 su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del programma, con anteprime, interviste e incursioni nel backstage. Inoltre, non mancheranno le finestre quotidiane in daytime su Canale 5 (alle 16:10) e Italia 1 (alle 13:00), insieme a diversi collegamenti durante la giornata su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e La5.

