Terrore nel Parco Verde di Caivano: Spari in Strada, la Denuncia del Parroco

Nel cuore della notte, nel quartiere Parco Verde di Caivano, si è verificata un'altra situazione di estrema tensione, che aggiunge ulteriori preoccupazioni alla comunità già colpita da recenti episodi di violenza. Il testimone di questa ennesima vicenda è don Maurizio Patriciello, il coraggioso parroco che da anni si batte contro la criminalità nella zona.

Su Facebook, don Maurizio ha condiviso un messaggio sconvolgente, raccontando un attacco armato in strada avvenuto durante la notte: "Ancora una volta, individui con il volto coperto sono comparsi nelle nostre strade a bordo di motociclette, brandendo armi pesanti e sparando indiscriminatamente. È il terrore che si impossessa di noi..."

Il 5 settembre, lo Stato aveva dimostrato la sua presenza con un'imponente operazione interforze che aveva coinvolto ben 400 uomini, ma la situazione non sembra essere migliorata. Pochi giorni dopo, è stato varato il decreto legge Caivano, un segno dell'urgenza di affrontare la crescente violenza nella zona.

La notte in questione ha visto almeno 19 colpi di arma da fuoco sparati in diverse direzioni, senza causare danni materiali o feriti. Le indagini sono ora in corso, affidate ai carabinieri della compagnia di Caivano, con l'obiettivo di chiarire la dinamica dell'incidente e identificare i responsabili.

La "stesa" si è verificata in viale delle Margherite, dove sconosciuti hanno sparato 19 colpi di due differenti calibri. Don Maurizio ha espresso la sua preoccupazione per la comunità, sottolineando che la paura è sempre presente e che la vita di chiunque può essere messa in pericolo.

Il sacerdote ha anche rivolto un appello a coloro che hanno criticato le forze dell'ordine e il governo, chiedendo loro di riflettere sulla gravità della situazione. Ha sfidato chiunque abbia il coraggio di venire a vivere nel "Parco Verde" di Caivano insieme ai propri figli. Nonostante tutto, ha incoraggiato gli onesti residenti del quartiere a rimanere forti, sostenendo che il Signore non li abbandonerà mai.

