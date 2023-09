Granchio Blu nel Salento: Una Minaccia Ambientale che Richiede Maggiori Attenzioni

Alessio Colitti, un giovane pescatore di 17 anni originario di Ugento e trasferitosi a Villanova d'Asti in provincia di Torino, ha condiviso una straordinaria scoperta avvenuta lungo la costa del Salento. Mentre si trovava sulla costa di Torre San Giovanni, nella zona della Marina D’Ugento, Alessio ha pescato un eccezionale granchio blu, lungo ben 44 centimetri e dal peso di circa 700 grammi. Questo granchio dalle enormi chele è solo uno dei molti esemplari di questa specie "aliena" che prospera in queste acque del Mediterraneo.

Originario della costa orientale degli Stati Uniti, il granchio blu è diventato una minaccia per l'ecosistema marino, predando senza sosta vongole, cozze, crostacei, uova e piccoli pesci. Alessio Colitti, appassionato pescatore di questa specie, ha rivelato di catturarne tra i 60 e i 70 in soli tre ore e di distribuirli ai suoi parenti della zona, che ne apprezzano il gusto.

La diffusione del granchio blu in Italia è un fenomeno preoccupante, e si ritiene che sia stato introdotto nelle acque italiane attraverso le zavorre delle navi mercantili. Alessio, che è anche volontario ambientale, ha lanciato un appello affinché ci sia una maggiore attenzione a questa problematica non solo nel Friuli-Venezia Giulia, ma anche in Puglia.

La Coldiretti ha sollevato un ulteriore campanello d'allarme, sottolineando che non solo il granchio blu minaccia gli ecosistemi italiani. Altre specie aliene, come la Drosophila Suzukii che attacca le ciliegie, i pappagallini verdi che danneggiano le mandorle e la frutta, la "Tristeza" degli agrumi e la Xylella che ha devastato milioni di ulivi, stanno causando danni significativi alle coltivazioni e agli allevamenti.

La Coldiretti ha associato questa invasione di specie aliene al surriscaldamento globale, citando dati che indicano il recente aumento delle temperature. Il 2023 è stato identificato come uno degli anni più caldi mai registrati in Italia, con temperature superiori alla media storica. Questo fenomeno sta avendo un impatto significativo sugli ecosistemi terrestri e marini, richiedendo un'attenzione crescente e azioni concrete per affrontare questa sfida ambientale.

