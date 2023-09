Catastrofi Alluvionali in Grecia, Spagna e Vicine Regioni: Piogge Record Provocano Devastazione

Nel corso delle ultime ore, una serie di eventi meteorologici estremi ha colpito duramente diverse regioni in Europa, provocando inondazioni e alluvioni catastrofiche. Grecia, Spagna, Bulgaria e Turchia sono state le nazioni più colpite, con perdite umane significative e danni ingenti alle infrastrutture.

Alluvioni in Grecia causate da Forti Piogge

La Grecia è stata una delle nazioni più colpite da queste intense precipitazioni. In diverse regioni del paese, piogge torrenziali hanno generato inondazioni improvvisamente distruttive. Strade sono state sommerse, ponti sono stati spazzati via e molte auto sono state inghiottite dalle acque in tempesta. Incredibilmente, in soli dodici ore, sono caduti quantitativi di pioggia equivalenti alla media annuale di precipitazioni ad Atene. La città di Larissa, situata a 350 km a nord di Atene, è stata particolarmente colpita, con il fiume Pineios che è straripato, costringendo l'evacuazione di numerosi quartieri e causando disagi a gran parte dei suoi 150.000 abitanti.

Inondazioni Mortali in Spagna

Le inondazioni non si sono limitate alla Grecia; anche la Spagna ha sofferto a causa delle piogge torrenziali degli ultimi giorni. La Guardia Civil spagnola ha identificato almeno due vittime nelle vicinanze di Madrid, ad Aldea del Fresno, dove le alluvioni hanno causato gravi danni. Tuttavia, è emersa anche una storia di sopravvivenza miracolosa: un bambino di 10 anni è stato tratto in salvo dopo aver aggrappato a un albero per dodici ore, mentre l'auto dei suoi genitori veniva trascinata via dalle acque in piena.

Altre Vittime in Bulgaria e Turchia

Le alluvioni e le piogge torrenziali hanno anche colpito le nazioni vicine, come Bulgaria e Turchia, causando almeno altre dodici vittime. La Bulgaria ha registrato un pesante tributo umano a causa di queste catastrofi naturali. Allo stesso modo, la Turchia ha dovuto fare i conti con le conseguenze delle intense precipitazioni, che hanno provocato perdite umane e danni alle infrastrutture.

Questi eventi mettono in evidenza l'importanza della preparazione e della mitigazione del rischio nelle aree soggette a piogge torrenziali e inondazioni. Le autorità locali e nazionali dovranno lavorare insieme per affrontare le sfide immediate e pianificare misure a lungo termine per proteggere le comunità da simili catastrofi in futuro.

Altre News per: catastrofialluvionaligreciaspagnavicineregionipiogge