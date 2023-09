Terremoto magnitudo 7 Marrakech, Marocco: Bilancio tragico e solidarietà globale

Un terremoto di magnitudo 7 scuote Marrakech, Marocco: oltre 600 morti e 300 feriti. Marrakech, Marocco - Una devastante scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, alle 23:11 di venerdì 8 settembre, causando una tragedia con oltre 600 persone morte e più di 300 ferite. Purtroppo, il bilancio delle vittime è destinato a salire.

L'epicentro di questo terremoto è stato individuato al centro del Paese, a soli 16 chilometri dal villaggio di Tata N'Yaaqoub, nel municipio di Ighil, a 72 chilometri a sud-ovest di Marrakech. Questo disastro naturale ha scosso non solo il Marocco ma anche i cuori di molte persone in tutto il mondo.

I sismografi hanno registrato una lunga durata di circa 30 secondi del movimento tellurico. Le vittime sono state confermate in diverse province e prefetture, tra cui Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant.

L'impatto di questo terremoto è stato avvertito lungo tutta la dorsale dell'Atlante, da Merzouga, una delle porte del deserto, a Taroudant, Essaouira e Agadir, fino all'altro lato della catena montuosa, a Casablanca e Rabat. La medina di Marrakech ha subito danni significativi, con parti fragili delle mura circostanti il centro storico che sono crollate. Anche il minareto di una piccola moschea vicino allo storico "Café de France" nella piazza Jamaa el Fna è crollato, insieme a numerose case.

Migliaia di persone sono state prese dal panico e si sono riversate per le strade della città nuova di Marrakech e nei vicoli della medina dopo la scossa di terremoto. Molte di loro sono rimaste fuori dalle proprie abitazioni per tutta la notte, a causa dell'interruzione di internet ed elettricità.

Il Centro regionale trasfusionale di Marrakech ha lanciato un appello urgente per le donazioni di sangue, mentre gli ospedali della città si stanno mobilitando per fornire cure mediche essenziali ai feriti.

La solidarietà globale è in azione, con leader come la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, che si è espressa pronta a sostenere il Marocco in questa emergenza durante il Vertice G20 a Nuova Delhi. Anche la Commissione Ue e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno espresso le loro condoglianze e offerto assistenza al Marocco in questo momento difficile.

Il mondo intero guarda con il cuore spezzato alla devastazione causata da questo terremoto a Marrakech, Marocco, mentre il Paese e la sua gente cercano di riprendersi da questa tragedia senza precedenti.

