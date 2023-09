Splatoon 3 European Championship 2023 - al via la finale italiana

Domani, 9 Settembre 2023, dalle 15.00 alle 20.00, presso Videogames Party in via Filippetti 41 a Milano, si terrà la finale italiana delle qualificazioni nazionali dello Splatoon 3 European Championship 2023, il campionato europeo che si concluderà ad Ottobre in Germania

Durante la finale italiana si sfideranno i 4 migliori team del nostro paese in una serie di partite con modalità apprezzate dai fan di tutte le età: Mischia Mollusca, Zona Splat, Torre Mobile, Bazookarp e altro!

La squadra vittoriosa si giocherà il tutto e per tutto contro le altre nazioni durante la grande finale dal vivo, a Francoforte, in Germania, il 7 e l’8 Ottobre, dove si batterà per vincere il trofeo Splatoon 3 European Championship e per avere l’onore di essere la migliore squadra europea di Splatoon 3.

I 12 territori in competizione sono:

Regno Unito & Irlanda

Francia

Germania

Spagna

Portogallo

Italia

Polonia

Olanda

Belgio

Austria

Svizzera

Paesi Nordici - Danimarca, Finlandia, Norvegia, e Svezia

Ingresso gratuito a Videogames Party per gli spettatori.

