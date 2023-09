Samsung SSD 990 PRO - prestazioni e capacità di altissimo livello

Samsung Electronics presenta il nuovo modello da 4TB della serie SSD 990 PRO, con prestazioni e capacità di altissimo livello ottimizzate per gamer e creator

I modelli 990 PRO e quelli 990 PRO Heatsink vantano le migliori velocità di lettura casuali della categoria, fino a 1600K IOPS.

Samsung Electronics, leader mondiale nella tecnologia delle memorie più avanzate, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo modello da 4 TB della serie SSD 990 PRO. La serie 990 PRO è una linea di unità SSD PCIe 4.0 ad alte prestazioni alimentate dalla tecnologia V-NAND (V8) di ottava generazione di Samsung e da un controller proprietario ottimizzato.

Grazie alla velocità straordinaria e all'estrema efficienza energetica, la serie 990 PRO è stata ottimizzata per gestire grandi volumi di dati, quali lavori di grafica 3D/4K, analisi dei dati e videogiochi ad alta risoluzione. Per questo, l'unità SSD è ideale per i PC, i laptop, le console di giochi e i sistemi informatici più recenti. Dotata di una capacità di scrittura di byte totali (TBW) ottimizzata fino a 2.400 TB, la serie 990 PRO garantisce una maggiore affidabilità e longevità dell'unità SSD, perfetta per chi deve gestire carichi di lavoro molto impegnativi e ha necessità di grandi capacità di archiviazione.

"I giocatori e i professionisti del settore creativo di oggi necessitano di SSD ad alta capacità e ad alte prestazioni e il nuovo SSD 990 PRO da 4 TB di Samsung è la soluzione di storage perfetta per soddisfare le loro esigenze", ha dichiarato Hangu Sohn, Corporate Vice President del Memory Brand Product Biz Team di Samsung Electronics. "Con la continua crescita della domanda di contenuti ad alta risoluzione e di velocità di elaborazione dei dati ultraveloci, lo storage NVMe ad alte prestazioni è diventato un requisito fondamentale".

Prestazioni e capacità ai vertici della categoria

Dotato della tecnologia V8 di Samsung e di un controller migliorato, il modello 990 PRO da 4 TB offre prestazioni massime in un'interfaccia PCIe 4.0, con velocità di lettura sequenziale fino a 7.450 megabyte al secondo (MB/s) e velocità di scrittura fino a 6.900 MB/s. La nuova capienza, estesa a 4 TB, offre velocità di lettura e scrittura casuali potenziate, rispettivamente fino a 1.600K e 1.550K IOPS, rendendola la soluzione ideale per i videogiocatori, i creativi e gli appassionati di tecnologia alla ricerca di prestazioni e spazio di archiviazione di alto livello.

Dotato di prestazioni di lettura casuali più veloci tra le unità SSD consumer con interfaccia PCIe 4.0 presenti sul mercato , il modello 990 PRO da 4 TB riduce significativamente le interruzioni durante la sessione di gioco e consente di velocizzare il caricamento di video ad alta qualità, aumentando il divertimento e il coinvolgimento dei giocatori. Per i giochi di fascia alta che supportano le più recenti tecnologie di game-loading, la serie 990 PRO può contribuire a ridurre il lag, consentendo agli utenti di godere di esperienze di gioco in tempo reale con frame al secondo (FPS) sempre elevati.

Massima efficienza energetica e controllo termico affidabile

La serie 990 PRO offre un livello efficienza energetica straordinario, con un miglioramento delle prestazioni fino al 50% rispetto alla precedente serie 980 PRO. Inoltre, integra un rivestimento in nichel sul controller e presenta un dispositivo di diffusione del calore sul lato posteriore dell'unità SSD, garantendo il mantenimento di un livello di temperatura ottimale e oscillazioni minime delle prestazioni nel tempo. L'unità 990 PRO Heatsink è dotata di un efficace e sottile dissipatore di calore che consente agli utenti di sperimentare completamente le capacità di calcolo e di gioco ad alte prestazioni. Inoltre, l'unità è compatibile con le console di gioco più recenti, in modo da accelerare i tempi di installazione e caricamento dei giochi, evitando al contempo i cali di prestazioni che possono derivare dal surriscaldamento.

SSD da 4 TB a lato singolo per laptop ultrasottili

Grazie alla NAND ad alta densità V8 1Tb di Samsung e alla tecnologia di stacking della memoria, l'unità 990 PRO da 4 TB è stata progettata con un form factor M.2 a lato singolo, che la rende più sottile di altre unità SSD M.2 a 2 lati. In questo modo gli utenti si liberano dai problemi che le unità SSD M.2 a doppio lato possono causare quando vengono installate in computer portatili ultrasottili, come l'impossibilità di installare l'unità SSD o il rischio di danneggiare altri componenti. Con un form factor M.2 su un unico lato, il design semplificato offre una capacità di archiviazione elevata e prestazioni sostenibili.

Samsung Magician Software e disponibilità

Il software Samsung Magician garantisce prestazioni ottimali nelle unità SSD mantenendo aggiornati firmware, driver e altre impostazioni, offrendo al contempo la possibilità di regolare le impostazioni di alimentazione e ottimizzare le prestazioni in base alle preferenze dell'utente. Inoltre, il software supporta la funzionalità RGB per il modello 990 PRO Heatsink, in modo che i giocatori abbiano la possibilità di personalizzare i colori e gli effetti LED. Prevista per settembre 2023, la nuova versione di Magician 8.0 sarà una soluzione software integrata per SSD, SSD portatili, schede di memoria e unità flash USB.

I modelli da 4 TB di capacità del 990 PRO e del 990 PRO con Dissipatore saranno disponibili all'inizio di ottobre 2023. Le versioni da 1TB e 2TB della serie 990 PRO sono attualmente disponibili per l'acquisto. Per ulteriori informazioni, compresi i dettagli sulla garanzia, è possibile visitare il sito

samsung.com/SSD

oppure

semiconductor.samsung.com/ SSD interno/

.

Tabella delle specifiche Samsung SSD 990 PRO | 990 PRO Heatsink

Categoria Samsung SSD 990 PRO |990 PRO con dissipatore di calore Interfaccia PCIe generazione 4.0, x4, NVMe 2.0 Fattore di forma M.2 (2280) Memoria di archiviazione TLC Samsung V-NAND a 3 bit Controllore Controller interno Samsung Capacità 1 TB 2 TB 4TB DRAM LPDDR4 da 1 GB LPDDR4 da 2 GB LPDDR4 da 4 GB Velocità di lettura/scrittura sequenziale Fino a 7,450 MB/s, fino a 6,900 MB/s Velocità di lettura/scrittura casuale (QD32) Fino a 1.600.000 IOPS, 1.550.000 IOPS Software di gestione Software Samsung Magician Crittografia dei dati Crittografia disco intero AES a 256 bit, TCG/Opal V2.0, Unità crittografata (IEEE1667) Byte totali in scrittura 600TB 1200TB 2400 TB Garanzia Garanzia limitata di 5 anni 10

