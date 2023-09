Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem il videogioco

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, dello specialista di videogiochi per famiglie Outright Games, è ambientato nel mondo del film d'animazione con cui condivide il nome, e uscirà nel 2024 su console e PC.

Il gioco è ambientato mesi dopo gli eventi del film e presenta immagini ispirate all'accattivante stile artistico pittorico del film. Aspettatevi di vedere vari personaggi memorabili dell'universo di Turtles apparire nel gioco, così come una versione stilizzata di New York City, che è sotto una nuova minaccia mutante.



Doug Rosen, vicepresidente senior dei giochi e dei media emergenti della Paramount, ha affermato che "la vivacità dell'animazione di questo nuovo film si presta perfettamente ai videogiochi e non vediamo l'ora che tutti possano giocarci".



Cose emozionanti sono in serbo per il 2024! Tartarughe Ninja Mutant: Mutant Mayhem arriverà su tutte le piattaforme per il 2024! Rimanete sintonizzati, presto altre novità. Cowabunga!

