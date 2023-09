Enrique Tarrio e il suo ruolo nell'attacco a Capitol Hill: una sentenza di 22 anni

Nella sentenza più pesante finora emessa per l'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, il giudice Timothy Kelly ha dichiarato che quel giorno è stata attaccata la democrazia americana stessa e ha individuato Enrique Tarrio come il leader dietro quell'assalto. Tarrio, classe 1984, originario di Miami e capo del gruppo estremista americano dei Proud Boys, è stato condannato a 22 anni di carcere nonostante non sia stato presente di persona durante la rivolta.

Prima dell'assalto, Tarrio era arrivato a Washington due giorni prima ed era stato fermato dalla polizia con due caricatori di fucili ad alta capacità. Nel dicembre precedente, aveva partecipato a una manifestazione a sostegno di Donald Trump, durante la quale aveva bruciato uno striscione del movimento Black Lives Matter. Il giudice distrettuale ha commentato: "La cospirazione sediziosa è un reato molto grave".

Durante il processo di condanna, sia la madre che la sorella di Tarrio avevano chiesto clemenza, e lo stesso leader dei Proud Boys sembrava completamente trasformato rispetto all'immagine da duro che aveva proiettato durante gli anni di militanza estremista. Tarrio ha letto una dichiarazione scritta in cui ha espresso rimorso e vergogna per i danni inflitti ad altri. "Mi vergogno e dovrò vivere con questa vergogna per il resto della mia vita", ha ammesso quasi in lacrime. Ha continuato dicendo: "La mia tracotanza mi ha fatto credere che fossi una vittima. Non sono un fanatico. Fare danni o cambiare il risultato del voto non erano i miei obiettivi".

Tarrio ha concluso affermando che, una volta tornato a casa, non desidera più avere nulla a che fare con la politica, i gruppi, l'attivismo o le manifestazioni. Tuttavia, il suo appello non è riuscito a convincere il giudice, che ha emesso una condanna severa considerando il ruolo centrale di Tarrio nell'attacco a Capitol Hill.

