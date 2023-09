Sabrina Salerno: Torna in Palestra dopo le Vacanze Estive, ma i Commenti Sessisti Le Fanno Fronte

Sabrina Salerno è recentemente rientrata dalle sue vacanze estive, pronta a riprendere la sua passione per l'allenamento in palestra. La celebre showgirl, nota per la sua dedizione allo sport, ha desiderato condividere questo momento speciale con i suoi seguaci. Tuttavia, l'entusiasmo iniziale per tornare a fare ciò che ama è stato offuscato dai commenti sessisti che hanno inondato la sezione dei commenti sotto il suo post.

Nel post, Sabrina ha condiviso una serie di foto e video di sé in palestra, indossando comodi leggings neri per l'allenamento. Nella didascalia che accompagnava le immagini, ha scritto: "Back to gym! La palestra, per alcuni, potrebbe sembrare un lusso o una perdita di tempo, ma io non potrei farne a meno. Quest'anno gli allenamenti si intensificano."

Le immagini condivise da Sabrina hanno suscitato un'enorme quantità di commenti, ma purtroppo non tutti sono stati gentili. Alcuni commenti orribili, come "C'è chi ha fatto uno zoom da paura e chi mente" o "Sapete cosa mi fa impazzire? Che lei sa che si fa lo zoom", hanno invaso la sezione dei commenti.

I fan devoti della showgirl, indignati dai numerosi commenti sessisti, hanno chiesto a Sabrina di prendere provvedimenti e bloccare gli autori di tali commenti offensivi. Un utente ha scritto: "Come fai a sopportare tutti questi commenti da uomini indiscreti? Basterebbe evitare di pubblicare foto che provocano tanta ignoranza, ma sembra che non ti disturbi." Sabrina ha risposto con fermezza: "In ogni mio post c'è una piccola percentuale di commenti poco piacevoli... I social media sono un mondo vario. Se dovessi lasciarmi influenzare dall'ignoranza, dovrei chiudere tutti i miei account social."

Sabrina Salerno ha dimostrato di essere una persona forte, decisa a non farsi abbattere dai commenti negativi e sessisti, continuando a condividere la sua passione per lo sport con i suoi seguaci, che le sono rimasti fedeli nonostante le difficoltà incontrate sui social media.

