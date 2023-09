The Elder Scrolls Online - Aggiornamento 39 di ESO disponibile su console

L’aggiornamento 39 di The Elder Scrolls Online è disponibile ora gratuitamente su console Xbox e PlayStation. Il nuovo aggiornamento del gioco base introduce una serie di attesi miglioramenti e novità a The Elder Scrolls Online per tutti i giocatori di ESO.

Di seguito ulteriori informazioni sui contenuti dell’aggiornamento.Questo aggiornamento include, tra cui una serie di modifiche cheproposte a personaggi di basso livello. Inoltre, sono stati migliorati anche i PNG di Tamriel in grado di trasportare i personaggi a destinazione, che ora(attiva o inattiva).Oltre ai miglioramenti a missioni e contenuti, l’aggiornamento 39 modifica anche alcuni tipi di oggetti per. Ora si possonoe viene esplicitato meglio se un oggetto si può vendere o meno.Oltre a questo, l’aggiornamento 39 porta diverse novità al PvP, tra cuiche includono tre Monster Mask di Cyrodiil. In aggiunta agli aggiornamenti PvP, abbiamo apportato dei, tra cui la funzione, che permette ai giocatori di vedere in anteprima come un mobile si adatterebbe alla casa prima di acquistarlo, e la funzione, che consente di posizionare gli oggetti in casa direttamente dall’inventario e dalle collezioni.

