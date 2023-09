Star Wars Jedi: Survivor - Nuovo aggiornamento

Una serie di ottimizzazioni della GPU e della CPU, insieme alla disattivazione del Ray Tracing, ha permesso di migliorare l'esperienza dei giocatori, con un solido 60 FPS in modalità Prestazioni.

La modalità Performance è stata completamente rielaborata per migliorare sostanzialmente l'esperienza dei giocatori.

Anche la modalità Qualità ha ricevuto ottimizzazioni per ridurre la fluttuazione degli FPS e introdurre altri miglioramenti visivi.

Aggiunto il supporto per la frequenza di aggiornamento variabile per PS5

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni e dell'ottimizzazione per PC, compreso il supporto DLSS.

Modifiche al sistema di salvataggio per evitare problemi nei salvataggi.

Risolti i problemi per cui i giocatori non potevano recuperare la loro XP dopo essere morti in determinate circostanze.