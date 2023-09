NOVITÀ AUDIO 2023 TEUFEL

Arriva ROCKSTER AIR 2, il nuovo altoparlante Bluetooth portatile di Teufel dal suono inconfondibile

Con 58 ore di autonomia fra toni alti e bassi energici, ROCKSTER AIR 2 offre un suono di altissima qualità perfetto datrasportareovunque

La musica è il linguaggio universale della felicità e della condivisione, e con l’arrivo del nuovo ROCKSTER AIR 2, l'esperienza di connessione attraverso il suono raggiunge nuovi orizzonti. Grazie a bassi potenti e a livelli alti, il ROCKSTER AIR 2 è più di un semplice altoparlante, è un compagno di avventure sonore perfetto anche per gli eventi più importanti.

Grazie alla batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4) può suonare a volume medio (circa 65 dB/1 m) ininterrottamente per 58 ore, mentre a tutto volume, la batteria regala fino a cinque ore di puro divertimento. Con quattro maniglie ergonomiche, trasportare lo speaker di 14 kg non è mai stato così facile, sia da soli che in coppia. E, a proposito di coppia: due ROCKSTER AIR 2 possono essere accoppiati in modalità wireless per creare un'esperienza stereo ancora più coinvolgente.

A far la differenza in questo dispositivo sono i dettagli sonori: il ROCKSTER AIR 2 abbraccia infatti l'eredità sonora del modello precedente con picchi alti cristallini e bassi profondi e avvolgenti. La struttura acustica a 2 vie, con tromba e driver da 10 pollici, offre un suono eccezionale che spazia dalla chiarezza dei toni alti all'energia dei bassi. Il nuovo design della tromba del tweeter amplifica la diffusione del suono, garantendo un'ottima intelligibilità anche per gli ascoltatori più distanti dallo speaker. Anche al massimo volume, il suono rimane perfettamente bilanciato e privo di distorsioni, perfino con le frequenze più basse.

Oltre alla flessibilità del Bluetooth, ROCKSTER AIR 2 offre una serie di opzioni di connessione per adattarsi a qualsiasi occasione. Con ingressi mini-jack (3,5 mm), strumenti (6,3 mm) e microfoni (XLR), è possibile creare una sinfonia di suoni provenienti da diverse fonti. I quattro ingressi sono facilmente gestibili tramite controlli di volume separati e retroilluminati sul pannello posteriore. Dalle jam session con chitarra e microfono fino alle feste karaoke, ROCKSTER AIR 2 si adatta a ogni esigenza.

La batteria da 7,8 Ah del ROCKSTER AIR 2 è facilmente sostituibile e dotata di protezione da scarica profonda. All’occorrenza, infatti, è possibile installare in pochi semplici passaggi una batteria sostitutiva, o collegare una batteria per auto esterna, tramite un cavo apposito. E per assicurare che smartphone e tablet siano sempre carichi, ROCKSTER AIR 2 funziona anche come power bank USB-C. Se ci si trova lontano da fonti di alimentazione e senza una batteria di riserva, è possibile utilizzare ROCKSTER AIR 2 attivando la modalità eco con il semplice tocco di un pulsante.

ROCKSTER AIR 2 è disponibile nello store online di Teufel qui al prezzo di €699,99.

ROCKSTER AIR 2 in pillole:

• Altoparlante Bluetooth attivo, portatile e di alta qualità per eventi: per musica, venti su palco, feste, concerti, discorsi e spettacoli - alimentato a batteria, pronto per suonare • Suono bilanciato ad alta risoluzione con bassi profondi e alta fedeltà agli impulsi, volume: 103 dB (RMS, 1 m) e 115 dB (picco, 1 m)

• Driver a compressione ad alta definizione con wave guide a direttività costante per alti precisi e setosi anche ad alto volume

• Ampia dispersione per un'ottima intelligibilità del parlato indipendentemente dalla posizione di ascolto

• Woofer da 250 mm a lunga escursione per livelli privi di distorsioni, punch ben definito e medi naturali

• Bluetooth 5.0 con aptX, aptX HD e AAC per la trasmissione wireless senza perdite da iOS, Android, Windows, Linux, ecc.

• Possibilità di collegare due ROCKSTER AIR 2 in modalità wireless per formare una coppia stereo; fino a 10 ROCKSTER AIR 2 collegati con cavi XLR nel setup DJ

• Ingressi per Bluetooth, microfono, strumento (es. chitarra) e AUX, tutti mixabili con il proprio controllo del volume

• Batteria al litio ferro fosfato di alta qualità (7,8 Ah, 99 Wh) con protezione da scarica profonda, può essere sostituita in pochi semplici passaggi senza attrezzi

• • Oltre 5 ore di durata della batteria al massimo volume, oltre 58 ore a volume ambiente (65 db/1m)

• Funzionamento possibile senza batteria tramite collegamento alla rete elettrica, attacco per batteria auto 12V

• Pannello di controllo resistente spruzzi d'acqua (standard IPX4) con comandi illuminati • Quattro maniglie per un trasporto semplice, da soli o in compagnia

• Funzione power bank USB-C, attacco per treppiede da 35 mm

