Nella notte tra domenica e lunedì, il governo russo ha annunciato con orgoglio l'azione militare nel Mar Nero, in cui quattro motoscafi militari veloci Willard Sea Force di fabbricazione americana sono stati distrutti. Queste imbarcazioni trasportavano soldati ucraini diretti verso capo Tarkhankut, situato nella parte occidentale della penisola di Crimea, e facevano parte delle forze di sbarco delle forze armate ucraine. L'aviazione navale russa è stata responsabile dell'operazione nella parte nordoccidentale del Mar Nero.

Prima di questa azione, le autorità russe avevano reso noto di aver abbattuto un drone ucraino al largo della Crimea e un secondo velivolo senza pilota nella regione di Kursk, che si trova al confine con l'Ucraina.

Questi sviluppi sono emersi in un contesto di crescente tensione tra Russia e Ucraina, e la situazione rimane fluida mentre entrambe le parti continuano a monitorare da vicino gli eventi nella regione. Resta da vedere come reagiranno le comunità internazionali e come si evolveranno gli sviluppi futuri in questa delicata situazione geopolitica.

Altre News per: distruttiquattromotoscafimilitarineromoscarivendica