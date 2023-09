NieR: AUTOMATA ARRIVA NELLA DEA DELLA VITTORIA: NIKKE

Gloria all’umanità! Oggi, Level Infinite annuncia che GODDESS OF VICTORY: NIKKE, shooter sci-fi RPG per dispositivi mobili, introdurrà un evento crossover per un periodo limitato con NieR: Automata , acclamato gioco di ruolo action di SQUARE ENIX. NIKKE x NieR inizia oggi, 1 settembre, e si concluderà il 27 settembre, mettendo a disposizione degli utenti personaggi, outfit e artwork della serie NieR in un nuovo story event di NIKKE. Scaricato oltre 25 milioni di volte, GODDESS OF VICTORY: NIKKE è disponibile in tutto il mondo per PC, iOS e Android.



I protagonisti di NeiR 2B, A2 della squadra YoRHa e Pascal si uniscono alle NIKKE in un mix ideale di personaggi che condividono temi simili - il futuro dell'umanità e il ruolo delle macchine intelligenti – oltre all’ingresso di un attore importante come Yui Ishikawa, che interpreta entrambi i protagonisti, 2B di NieR e Rapi di NIKKE.

Durante l'evento NIKKE x NieR, i giocatori potranno reclutare 2B e A2 come personaggi giocabili, mentre 9S apparirà come NPC nella storia. I giocatori potranno ottenere gratuitamente i costumi di 2B e A2 nello story event una volta che li avranno reclutati. I giocatori riceveranno anche un personaggio Pascal gratuito partecipando all'evento di accesso "Memories of: Automata". Altre ricompense, tra cui una cornice speciale per l'avatar di YoRHa, saranno annunciate in futuro sui canali ufficiali della community.

GODDESS OF VICTORY: NIKKE è un coinvolgente sparatutto RPG sci-fi con delle adorabili NIKKE, in cui i giocatori reclutano, comandano e radunano NIKKE con specialità di combattimento uniche per creare la squadra definitiva! Sperimentate la frenetica azione in battaglia con comandi semplici e intuitivi, godendo di effetti dinamici. L'azione intensa è accompagnata da una storia emozionante, raccontata attraverso cut scene in stile anime, che seguono il destino delle NIKKE e si svilupperà nel tempo con l'aggiunta di numerosi contenuti.

