GeForce NOW questa settimana si scatena

Gli eroi “pupazzosi” di Party Animals pronti a darsi battaglia da settembre

In più, una grandiosa offerta di abbonamento GeForce NOW è finalmente disponibile per tutti coloro che possiedono un Chromebook

In questoGFN Thursday diamo uno sguardo alla lista di giochi disponibili a partire da settembre, che per ora include ben 24 novità, tra cui alcuni dei giochi più attesi dell'anno che vanno ad aggiungersi al lancio di questo mese – comeCyberpunk 2077: Phantom Liberty, PAYDAY 3, Party Animals e altri ancora. Tenete d’occhio tutte le novità del nostro GFN Thursday per scoprire i prossimi titoli Microsoft che si uniranno al Cloud, comeQuake II, Gears Tactics, Halo Infinite.

Inoltre, Google e NVIDIA stanno collaborando per offrire a tutti gli user Chromebook la possibilità di iscriversi gratuitamente a GeForce NOW Priority per tre mesi – per i dettagli su come usufruire dell'offerta, consultate pure il blog completo.

Si festeggia proprio alla grande nel Cloud!

Party Animals è una delle 12 release day-and-date in arrivo sul Cloud a settembre. Questo gioco è un divertentissimo party game a vocazione fisica di Recreate Games e Source Technology. Divertitevi a creare tanti ricordi con gli amici sfidandovi nei panni di adorabili cuccioli, gatti e altro ancora. Provate varie mosse, come calci o testate, ma se preferite, prendete un'arma per aver un vantaggio ancora più grande sugli altri e rimanere in piedi per ultimi. Quando il gioco verrà lanciato sul Cloud il 21 settembre, i membri avranno la possibilità di giocare sia in locale sia su più dispositivi online.

Nuovi giochi a perdita d'occhio

Sea of Stars è uno deiprossimi titoli del Game Pass a essere supportato dal Cloud, e viene lanciato questa settimana in modalità day-and-date per chi acquista il gioco su Steam o per chi possiede un abbonamento al Game Pass. Il gioco di ruolo diSabotage Studio si ispira a classici come Chrono Trigger e racconta la storia di due Children of the Solstice, che combinano i poteri del Sole e della Luna per compiere la magia dell'eclissi.

Ed ecco ora l’atteso elenco dei13 giochi che si aggiungono questa settimana al Cloud:

Sea of Stars (Nuovo lancio su Xbox e Steam , 28 agosto)

Untamed Tactics (Nuovo lancio su Steam , 28 agosto)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy (Nuovo lancio su Steam , 31 agosto)

Deep Rock Galactic ( Xbox )

HITMAN - World of Assassination ( Xbox )

King’s Bounty: The Legend ( Epic Games Store )

Little Big Workshop ( Epic Games Store )

NARAKA: BLADEPOINT ( Xbox )

Portal: Prelude with RTX ( Steam )

Railway Empire 2 ( Epic Games Store )

Shadowrun Returns ( Xbox )

Snake Pass ( Epic Games Store )

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town ( Epic Games Store )

Altre News per: geforcequestasettimanascatena