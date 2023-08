Aiper: le novità a IFA 2023

AIPER SBARCA ALL’IFA 2023 CON IL SURFER S1, IL SUO PRIMO ROBOT SKIMMER CORDLESS PER LE SUPERFICI DELLE PISCINE ALIMENTATO A ENERGIA SOLARE

Disponibile nel primo trimestre 2024, Aiper Surfer S1 libera le superfici delle piscine dai detriti indesiderati, facendo risparmiare ai proprietari tempo ed energia.

All’IFA 2023 Aiper presenterà anche la sua pluripremiata linea di robot pulisci-piscina senza fili, la serie Seagull.





Espandendo il proprio ecosistema di robot innovativi per la pulizia delle piscine, Aiper debutta all’ IFA Berlin 2023 con il suoprimo robot skimmer senza fili per piscine, ilSurfer S1 ,la cui disponibilità è prevista per il primo trimestre del 2024.

Dite addio agli scomodi retini per la pulizia delle piscine: il Surfer S1 è un robot intelligente per la pulizia della superficie dell’acqua, alimentato da un pannello solare, che rimuove efficacemente i detriti indesiderati che galleggiano sulla vostra piscina. Come un surfista che prende un’onda, il Surfer S1 si muove facilmente sulla superficie dell’acqua ed è controllabile con un’app mobile gratuita per Android e iOS.Aiper presenterà all’IFA anche la pluripremiataserie Seagull di robot pulisci-piscina senza fili, progettati per pulire il pavimento e le pareti della piscina. Con i robot per piscina Aiper, i proprietari di casa potranno dedicare meno tempo alle pulizie e più tempo al nuoto e al divertimento.

“Possedere una piscina dovrebbe essere divertente, ma la realtà è che la manutenzione può rivelarsi un compito laborioso, costoso e che richiede molto tempo. Vogliamo che la vostra piscina sia al centro della trasformazione del vostro giardino in un’oasi privata e in un luogo di relax. Ecco perché abbiamo investito molto in ricerca e sviluppo per produrre prodotti per la pulizia che uniscono tecnologia e design innovativo, creando soluzioni di pulizia della piscina facili da usare e capaci di restituirvi il vostro tempo ” , afferma Richard Wang, CEO e fondatore di Aiper Global.“ Aiper si occuperà del lavoro sporco, così potrete dedicare più tempo a divertirvi con amici e familiari in una piscina dall’acqua cristallina”.

Grazie adAiperSurfer S1, non dovrete più pescaremanualmente le foglie e i detriti che galleggiano sulla superficie della piscina.

IlSurfer S1funziona in piscine di tutte le forme e dimensioni escivola sulla superficie, rimuovendo automaticamente i detriti indesiderati come foglie, insetti, capelli, petali di fiori e altro ancora. Il robot skimmer si muove con ruote a pale motorizzatealimentate dall’energia solare, fornendofino a dieci ore di pulizia efficiente della superficie. Il robot è dotato di colonne che evitano blocchi e didue sensori a onde ultrasoniche che rilevano le pareti della piscina prevenendo possibili urti.

L’app mobile gratuita che accompagna il robot consente di programmare le pulizie, monitorare le prestazioni, i livelli della batteria, gli avvisi e altro ancora. È possibile scegliere tradue modalità di pulizia personalizzate : lapulizia automatica , durante la quale il robot pulisce autonomamente, e lapulizia remota , per comandare manualmente il dispositivo tramite l’app e indirizzarlo verso detriti specifici. Tra un ciclo e l’altro, è possibile utilizzare la modalità di pulizia a distanza per guidare il robot fino a bordo piscina, così da svuotare i detriti raccolti e riporre il dispositivo prima dell’uso successivo.

Aiper è presente ad IFA 2023 anche con la sua linea di robot pulisci-piscine serie Seagull, tra cui il pluripremiatoSeagull Pro così come ilSeagull Plus e ilSeagull SE . Adatto alle piscine di grandi dimensioni e capace di pulire pavimenti e pareti, il Seagull Pro è il robot di Aiper più avanzato, dotato della tecnologia di navigazione WavePath™ e del primo sistema di motori quadrupli al mondo.

Ottimizzato per la pulizia specifica dei pavimenti delle piscine, il Seagull Plus è perfetto per le piscine di medie dimensioni, mentre il Seagull SE è progettato per le piscine più piccole.I robot Aiper riducono inoltre il carico di lavoro del sistema di filtraggio della piscina, rendendolo più efficiente dal punto di vista energetico.Che sia comodamente distesa sul fondo della piscina o che si arrampichi sulle pareti, la serie Seagull rimuove detriti e sporcizia in un attimo.

IlSurfer S1 , che sarà lanciato nel primo trimestre del 2024, sarà disponibile nelle varianti di colore bianco e nero.

La serie Seagull, invece, è attualmente disponibile per l’acquisto con prezzi suggeriti al pubblico compresi tra 299 € e 899 €.

I robot Aiper sono disponibili pressoAiper.it ,Amazon ed alcuni selezionati rivenditori.

I partecipanti all’IFA 2023 potranno vedere i prodotti Aiper da venerdì 1° a martedì 5 settembre presso loStand IFA201, Hall 20 dell’area espositiva della Messe Berlin.

Aiper sarà presente anche a Showstoppers @ IFA 2023 giovedì 31 agosto.

