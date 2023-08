Gioca nei panni di Rayman in questo Nuovo DLC per Mario + Rabbids Sparks Of Hope.

Ubisoft annuncia l’uscita di Mario + Rabbids Sparks of Hope: Rayman in the Phantom Show. Questo ultimo DLC per Mario + Rabbids Sparks of Hope introduce nuovi meccanismi, ambientazioni e un nuovo personaggio: l’unico e solo Rayman.

In questa nuovissima avventura, separata dalla trama del gioco principale, i giocatori controlleranno Rayman, Rabbid Peach e Rabbid Mario, alla scoperta della drammatica OPERA SIDERALE TV, un inquietante studio televisivo pieno di oggetti di scena e di easter eggs. I giocatori di Mario + Rabbids Kingdom Battle saranno felici di incontrare di nuovo un vecchio "amico", il Fantasma, ora riconvertito in un irreprensibile direttore di studio.

I giocatori esploreranno vari set televisivi ispirati a diversi generi cinematografici, pieni di riferimenti alla storia di Rayman. Mentre ripristinano progressivamente il rating dello studio televisivo, scopriranno presto che nulla è come sembra quando si tratta di TV, soprattutto quando è coinvolto il Fantasma.

Durante gli scontri, questa nuova avventura offrirà tonnellate di nuove possibilità tattiche, grazie al ritorno dei leggendari costumi di Rayman che le aumentano ulteriormente. I giocatori potranno sfruttare i costumi Vortex e Rocket per essere eleganti ed efficienti. Infatti, questa è la "Grande Prima" e il Fantasma valuterà le prestazioni dei giocatori dopo ogni battaglia, quindi sarà meglio che siano efficienti e facciano una buona impressione.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: Rayman in the Phantom Show richiede ai giocatori di possedere Mario + Rabbids Sparks of Hope, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Questo DLC può essere acquistato standalone al prezzo di 14,99 € o come parte della nuova Mario + Rabbids Sparks of Hope + Rayman Edition che include il gioco base e questo terzo DLC, disponibile in digitale sul Nintendo eShop al prezzo suggerito di 69,99 €.

