Promised Land Art Festival 2023

Il programma del Promised Land Art Festival per il 2023 è qui







CD PROJEKT RED ha rivelato i dettagli riguardanti il programma del Promised Land Art Festival di quest'anno e l'Open Day, un evento unico che riunirà professionisti che lavorano nel cinema, nei giochi e in altri settori creativi, che si svolgerà dal 2 al 6 settembre a il complesso EC1 a Lódz.



Il Promised Land Festival di quest'anno sarà ricco di discorsi entusiasmanti su argomenti creativi come l'arte 3D, l'illustrazione, l'animazione, la narrazione e la tecnologia dietro lo sviluppo di giochi e film. I colloqui saranno condotti da esperti del settore tra cui, tra gli altri, Masahiko Otsuka, co-fondatore dello studio Trigger responsabile di Cyberpunk: Edgerunners, Brian Matyas che stava lavorando a The Mandalorian come disegnatore di personaggi di Lucas Arts, Kamila Szutenberg nota per il suo lavoro presso Wizards of the Coast e Ben Erd, Lead Character Artist di Blizzard, che parlerà di Diablo IV. Tra gli artisti invitati c'è anche Jama Jurabaev che ha appena terminato il suo lavoro su Star Wars: Ashoka e Bastien Lecouffe Deharme.





Il programma prevede anche laboratori pratici come la scultura, condotto dal noto Tomasz Radziewicz insieme a Romain Van den Boghaert, e la pittura a olio con Marcin Minor, che offrono ai partecipanti l'opportunità di apprendere le abilità delle arti tradizionali. I partecipanti avranno anche la possibilità di chattare di persona con esperti provenienti da una varietà di campi dell'arte tradizionale e digitale.



Promised Land Art Festival mira a sostenere lo scambio di conoscenze ed esperienze, incoraggiare il networking e colmare il divario tra arte tradizionale e digitale. Il festival si rivolge sia a professionisti affermati che desiderano sviluppare le proprie competenze, sia a creativi in erba che desiderano saperne di più sulle industrie creative. Il festival sarà accompagnato da un evento di un solo giorno, l'Open Day, che includerà conferenze aggiuntive, un pannello di discussione e sessioni di revisione del portfolio guidate da professionisti come Sebastian Kalemba e Lucjan Wiecek di CD PROJEKT RED.



I biglietti per Promised Land Art Festival 2023 sono disponibili sul sito ufficiale del festival. Il biglietto dà accesso a tutti gli eventi del festival compreso l'Open Day. Chi fosse interessato solo a partecipare all'Open Day potrà visitare il sito dedicato per acquistare in esclusiva i biglietti per l'evento.







Promised Land Art Festival è organizzato da CD PROJEKT RED. Tra i suoi partner ci sono Adobe, Epic Games, Wacom, Vicon, Logitech, Autodesk, Samsung, Ekobilet, OSHEE e AMD. Il Promised Land Art Festival si svolge sotto gli auspici del Comune di Lódz come parte delle iniziative promozionali "600 anni di Lódz" ("600 lat Lodzi") e "EC1 Lódz – La città della cultura" ("EC1 Lódz – Miasto Kultury"). programmi. Maggiori informazioni sul festival sono disponibili sul suo sito ufficiale.

