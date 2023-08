NUOVO UPDATE 3.2 DI TOWER OF FANTASY: THE DRAGON GROVE

Nuova mappa, Storyline, nemici, boss, Simulacri e molto altro nel cuore del Dominio 9Oggi, Level Infinite e Hotta Studio hanno fornito ulteriori dettagli sull’imminente update The Dragon Grove , prossima grossa espansione in arrivo il 5 settembre in Tower of Fantasy , open-world MMORPG gratuito per PC e dispositivi mobile. Nel cuore del Domain 9 giace una nuova mappa esplorabile, Joltville. Caratterizzata da montagne e valli insidiose, Joltville è il centro amministrativo e di ricerca tecnologica del Dominio 9 e vanta la seconda generazione della tecnologia della meridiana, la Infinite Sundial. Joltville è anche l'epicentro della Potenza di Qinglong e contiene il più costoso centro commerciale del Dominio 9, il Bazar Tianhe. Joltville è composta dalla Contea del Drago, dalla Contea del Coniglio e dalla Contea della Tigre e contiene un'abbondanza di animali selvatici e creature esotiche.

Aggiornamento 3.2 Trailer



Joltville non solo pullula di tecnologia, commercio e creature selvagge, ma anche di nuovi nemici. I nemici unici di Joltville, come la Cursed Armour, sono tra i più pericolosi e finora non hanno rivelato debolezze apparenti in battaglia. Oltre alla Cursed Armour, i Wanderer incontreranno il nuovo boss Taotie, un'entità oscura di alto livello. Con creature selvagge come la Tigre di Herba, la Tigre di Folium, l'Hatchling Cristallino e la Salamandra Cristallina, i giocatori dovranno prepararsi ad ardue battaglie a Joltville.Insieme all'espansione verrà introdotto anche un nuovo simulacro, Huang. La signora Huang, capo delle Azure Guards, è a capo del Padiglione Tianzhang di Joltville. Eccentrica e meticolosa, esercita un potere assoluto e ha fatto della vendetta contro ogni forma di ingiustizia la sua missione di vita.





Simulacro di Huang Trailer







Tower of Fantasy è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale.

