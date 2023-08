Maltempo: Ancora 48 Ore di Allerta al Nord Italia, Incendi al Sud e Disagi ai Viaggiatori

L'instabilità atmosferica persiste nel Nord Italia: l'allerta meteo rimane attiva e continuerà ancora per le prossime 48 ore. Le regioni settentrionali, in particolare, sono sotto l'effetto di un'ondata di maltempo che ha causato disagi e preoccupazioni. La situazione più critica si concentra ancora in Lombardia, dove alcune zone sono colpite dall'allerta rossa. Questa situazione di emergenza è particolarmente evidente nelle aree di Valchiavenna, Prealpi Varesine e Occidentali.

L'impatto del maltempo si è fatto sentire con forza durante la notte, quando alcune famiglie sono state evacuate a causa di una frana nel Varesotto. Inoltre, si è verificato un esondamento di un torrente in Valtellina, causando ulteriori disagi e rischi per le comunità locali. Anche alcune zone montane, come il Sestriere, sono state interessate da nevicate improvvise.

Nel frattempo, al Sud Italia, le problematiche meteo sono diverse: il vento e la siccità stanno alimentando diversi incendi, soprattutto in Sicilia. Le fiamme stanno mettendo a dura prova le risorse locali e gli sforzi dei vigili del fuoco per contenere gli incendi e proteggere le aree colpite.

Non solo il Nord e il Sud, ma anche chi è in viaggio è stato colpito dalle condizioni climatiche avverse. Molti italiani si trovano attualmente bloccati alle Baleari a causa del forte vento che ha reso impossibile l'operazione di volo. Nelle ultime ore, ben 120 voli sono stati cancellati, causando notevoli disagi a quanti avevano programmato di raggiungere o lasciare le isole spagnole.

