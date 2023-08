Giorgia Meloni Prepara la Prima Vera Manovra: Obiettivi, Sfide e Risorse

La stagione più impegnativa si apre con un banco di prova cruciale per il governo di Giorgia Meloni, che si troverà a delineare la sua prima autentica manovra economica. Questa sfida arriva mentre è ancora vivo il ricordo della scorsa manovra, gran parte della quale è stata assorbita dai costi energetici. Determinata ad affrontare la situazione con fermezza, Giorgia Meloni sorride ai suoi ministri, stabilisce i primi obiettivi e traccia i confini del suo operato. "Spero abbiate goduto di un buon periodo di ferie", esordisce, aprendo la riunione del Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. "Ora dobbiamo essere pronti a fare di più e meglio", continua, rivolgendo lo sguardo verso le prossime elezioni europee e la presidenza del G7. Il messaggio è chiaro: si richiede coesione, determinazione e focalizzazione in vista delle sfide in arrivo.

L'attenzione è ora rivolta alla legge di bilancio, un'operazione complessa in cui si dovranno conciliare molteplici obiettivi con risorse limitate. Il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha già avvertito i ministri sulla necessità di affrontare questa situazione con attenzione. Giorgia Meloni, a sua volta, traccia un quadro complessivo, evidenziando che la manovra precedente è stata condizionata da tempi stretti e misure già in corso. Ora è necessario consolidare il percorso intrapreso, per ottenere risultati ancora più significativi. La premier sottolinea con orgoglio il buon andamento economico finora, ma sottolinea che bisogna rimanere pragmatici. I segnali di rallentamento nell'economia tedesca e nell'Unione Europea richiedono cautela e un uso oculato delle risorse. La consapevolezza della realtà economica conduce a un appello per evitare sprechi e adottare scelte responsabili.

Nel processo di riforma e cambiamento, Giorgia Meloni richiama l'attenzione sulla necessità di una legislazione solida, che dia stabilità ai governi futuri. Il Ministro Giorgetti entrerà ora in azione per determinare quali risorse siano disponibili per iniziare a realizzare il programma del governo. Le cifre, però, non sono semplici da definire, poiché sono influenzate da fattori internazionali ed europei in evoluzione. L'approvazione di un nuovo Patto UE entro la fine dell'anno appare incerta, ma c'è la volontà di perseguire gli obiettivi con responsabilità e considerazione delle circostanze.

Questo governo è pronto per una maratona, non una gara di velocità. La volontà è quella di durare per un'intera legislatura, realizzando passo dopo passo le promesse fatte agli elettori. Il capogruppo del Partito Democratico, Francesco Boccia, commenta ironicamente che la riunione sembra più un convegno che un Consiglio dei Ministri, sottolineando l'importanza dei provvedimenti concreti.

