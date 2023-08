Furto a Chions: Ladri Delusi Lasciano un Biglietto di Scuse per Oggetti Insoliti

Nel recente episodio di furto nella località di Chions, nel comune di Pordenone, i ladri hanno dimostrato una sorprendente predilezione per oggetti insoliti: una macchinetta del caffè e una friggitrice ad aria sono stati gli oggetti di loro scelta. Tuttavia, la delusione è stata evidente, tanto che hanno lasciato dietro di sé un biglietto d'accompagnamento con una scusa singolare per la loro incursione.

Scritto in un italiano impacciato, il messaggio recitava: "Scuza, ma senca soldi e dobiamo mangiare ma vedo che ance tu non hai niente. Pazzienza". L'insolito gesto ha sollevato diverse domande: si tratta di un tentativo deliberato di depistare le indagini attraverso un messaggio sgrammaticato o potrebbe essere genuinamente stato scritto da individui stranieri? Questo enigmatico particolare aggiunge un tocco di mistero all'intera vicenda.

Questo episodio segue il tipico modus operandi dei furti domestici che si verificano durante i periodi di vacanza. I criminali hanno aspettato che la famiglia si allontanasse per godersi le ferie, dopodiché hanno sfruttato l'assenza per intrufolarsi nell'abitazione. Hanno forzato la porta d'ingresso o rotto le finestre facilmente accessibili e prive di sistemi di sicurezza.

Sebbene il biglietto lasciato dai ladri potrebbe suscitare una risata o un sorriso da parte di alcuni, rappresenta una ferita dolorosa per chi ha subito il furto. Mentre per molti questo gesto potrebbe sembrare ironico, nei proprietari colpisce profondamente, scatenando emozioni come rabbia, paura e sconforto.

