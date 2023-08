Tragedia a Piedimonte San Germano: Donna Punita da Calabrone Muore per Reazione Allergica

Un tranquillo momento nel cortile di casa, in cerca di sollievo dal caldo opprimente che aveva caratterizzato l'intera giornata, si è trasformato in una tragedia improvvisa. Una donna è stata pungolata da un calabrone, scatenando in lei una reazione allergica fatale che l'ha portata alla morte in pochi istanti. L'evento drammatico ha avuto luogo nella località Filetti di Piedimonte San Germano, situata al confine con Aquino, nel sud della provincia di Frosinone.

Rosa Mattia, una pensionata, stava trascorrendo una serata all'aperto con il marito sotto un albero, cercando di sfuggire al calore torrido che aveva caratterizzato la giornata. La tragedia è avvenuta intorno alle 22:00, quando un calabrone ha improvvisamente punto la signora Mattia, scatenando in lei una reazione allergica grave nota come shock anafilattico. Il marito, conscio del pericolo, si è precipitato in casa per reperire il farmaco Bentelan, sempre tenuto a portata di mano su consiglio medico. Nonostante la rapidità dell'intervento, al suo ritorno in giardino ha trovato la moglie già deceduta.

Le autorità locali, tra cui i carabinieri e il personale del servizio sanitario 118, sono giunti tempestivamente sul luogo della tragedia. Purtroppo, nonostante gli sforzi, il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso di Rosa Mattia.

Questa tragica vicenda getta una luce su quanto un istante può cambiare completamente il corso degli eventi, trasformando un momento di tranquillità in una situazione di emergenza. La reazione allergica ai punti di insetti può risultare letale in alcune circostanze, sottolineando l'importanza di essere preparati e consapevoli dei rischi, specialmente quando si trascorre del tempo all'aperto.

