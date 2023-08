Ocean Viking: Arrivo a Napoli con 254 Migranti - Procedure di Accoglienza Avviate

Una notizia di rilevanza internazionale si è verificata nelle acque del Mediterraneo: la nave Ocean Viking ha fatto il suo ingresso nel porto di Napoli, trasportando a bordo 254 migranti. Dopo una travagliata notte in mare e aver già sbarcato una parte dei passeggeri a Vibo Valentia domenica scorsa, l'imbarcazione ha finalmente attraccato, dando il via alle complesse procedure di accoglienza.

Sul molo ad attenderli c'erano soccorritori, forze dell'ordine e vigili del fuoco, pronti a garantire il supporto necessario per garantire il benessere e la sicurezza di chi ha affrontato un viaggio così difficile.

Tuttavia, le sfide legate all'immigrazione non si limitano solo a Napoli. Nell'area dedicata agli sbarchi e alle pre-identificazioni nel Porto di Empedocle, situato ad Agrigento, la situazione è altrettanto complessa. Attualmente, si contano ben 818 migranti presenti in quest'area. Tra coloro che sono stati ospitati domenica mattina, dopo una serie di trasferimenti pianificati dalla prefettura in risposta ai fotosegnalamenti effettuati dalla polizia, solamente 11 rimangono nell'area.

L'incremento demografico si è verificato principalmente grazie all'arrivo di nuovi gruppi. In particolare, 568 migranti sono giunti domenica sera a Porto Empedocle a bordo del traghetto Galaxy, mentre altri 239 sono approdati all'alba grazie alla motonave Cossyra.

Il processo di pre-identificazione e fotosegnalamento è fondamentale per stabilire l'identità dei migranti e tracciare il loro percorso. Data la portata dell'afflusso, non sono previsti trasferimenti in mattinata, poiché molti di loro devono ancora essere sottoposti a questo procedimento.

L'ufficio territoriale del governo sta attualmente lavorando per garantire i mezzi di trasporto necessari, tra cui autobus, per spostare tutti i migranti lungo la penisola. La gestione di questa situazione richiede un impegno coordinato a livello nazionale, con l'obiettivo di assicurare il trattamento dignitoso e adeguato di coloro che cercano rifugio in Italia.

