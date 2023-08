LG A IFA 2023

LG PRESENTERÀ LA PROPRIA VISION PER UNA VITA PIÙ SOSTENIBILE IN OCCASIONE DI IFA 2023











All'insegna del tema "Vita sostenibile, gioia per tutti", LG mostrerà il proprio impegno per offrire una vita migliore per tutti attraverso innovazioni efficienti dal punto di vista energetico.

LG invita le persone di tutto il mondo a spe rimentare le sue ultime innovazioni in occasione di IFA 2023 che si terrà a Berlino, in Germania dall’1 al 5 settembre. Ispirandosi al tema "Vita sostenibile, gioia per tutti", l'azienda presenterà il proprio Sustainable Village e un avanzato ecosistema di prodotti e soluzioni efficienti, pratiche e sostenibili, progettate per contribuire a creare una vita migliore per le persone e il pianeta.

Durante IFA 2023, i visitatori dello stand LG nel padiglione 18 di Messe Berlin potranno scoprire le caratteristiche e le funzioni avanzate delle nuove proposte tecnologiche dell'a zienda e scoprire la sua visione globale per una vita sostenibile.

Chi non potrà partecipare di persona a IFA potrà comunque scoprire le novità dell’azienda guardando il video che sarà caricato sul canale YouTube di LG Global il 5 settembre, giorno di inaugurazione della manifestazione (www.youtube.com/@LGGlobal).

Altre News per: 2023