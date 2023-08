Turista indignato: Minori usati come attrazione in resort egiziano

Una denuncia scioccante emerge da un resort italiano situato in una struttura all'estero. Un turista, sconcertato per quello che ha osservato, ha alzato la voce contro una scena che definisce "vergognosa" e simile a uno spettacolo di zoo. Secondo il suo racconto, dei bambini sono stati utilizzati in modo inappropriato durante una serata a tema egiziano. I due minori, accompagnati dai loro genitori, sarebbero stati coinvolti in una dimostrazione di cottura del pane arabo. L'incidente è avvenuto al villaggio Bravo Gemma beach resort di Marsa Alam, in Egitto, lo scorso 16 agosto.

La storia è stata riportata da Fabrizio Gili, un turista proveniente da Torino che stava trascorrendo le sue vacanze proprio in questo resort. Gili ha testimoniato a La Stampa, affermando: "Stavano sotto un braciere ad affumicarsi, mentre gli italiani con il piatto pieno camminano indifferenti". In quel momento si trovava in vacanza con i suoi figli, anch'essi minorenni, e ha documentato la situazione tramite alcune foto in cui sono chiaramente visibili i bambini egiziani insieme ai loro genitori.

La scena ha scosso il turista e gli altri ospiti presenti nel resort. Gili ha commentato: "Una situazione che ci ha turbati". Ha espresso il suo disappunto per il fatto che i minori siano stati coinvolti in un'attività così pericolosa. L'uso dei bambini per una dimostrazione culinaria vicino a un braciere per la cottura della carne ha suscitato indignazione. La scena è stata descritta come opprimente, con i minori costretti a stare vicino al fuoco e al fumo, mentre gli italiani presenti proseguivano con il loro pasto come se nulla fosse.

L'evento ha attirato l'attenzione di Alpitour, l'azienda che gestisce il resort. Il turista ha segnalato l'incidente tramite un messaggio inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) all'azienda. La situazione ha sollevato numerose domande sulla sicurezza e il rispetto dei diritti dei minori in contesti turistici come questo.

Questa vicenda mette in luce l'importanza di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative etiche in tutte le attività turistiche, soprattutto quando sono coinvolti minori. La denuncia del turista è un richiamo per le aziende a vigilare attentamente su come le attività vengono gestite all'interno dei loro resort, promuovendo un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i visitatori.

