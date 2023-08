Tragedia a Baunei: Giovane di Nuoro Morta per Albero Caduto a Cala delle Piscine di Venere

Un tragico incidente ha scosso Baunei, nella pittoresca regione dell'Ogliastra, precisamente nella cala delle Piscine di Venere. Una giovane di 28 anni, Marina Masia, originaria di Nuoro, ha perso la vita in circostanze drammatiche. Un albero, staccatosi dal costone sovrastante la spiaggia, si è abbattuto su di lei causandole un tragico destino. Nonostante i tempestivi interventi dei medici del 118, che sono giunti tramite un elisoccorso di Areus inviato dalla centrale di Sassari, gli sforzi per salvarla sono stati vani e la giovane è deceduta tra le braccia dei soccorritori.

Le indagini su questo incidente sono ora nelle mani della guardia costiera di Olbia, che ha competenza su quella porzione di mare. La ricostruzione della dinamica dell'evento è al centro dell'attenzione. Sono state ascoltate testimonianze da parte dei presenti al momento dell'incidente, soprattutto la madre e il fratello della vittima, che erano con lei a bordo del gommone noleggiato a Cala Gonone. Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 14.30 quando l'imbarcazione ha raggiunto la cala delle Piscine di Venere, una lingua di sabbia di 25 metri accessibile solo via mare. Questa area è interdetta alle imbarcazioni proprio a causa del rischio di frane. Tutto l'ambiente è stato delimitato da boe per segnalare il divieto di avvicinamento, oltre a cartelloni posti dal comune di Baunei che sottolineano il pericolo di caduta di massi e vegetazione sia sulla spiaggia che nel tratto di mare.

Le indagini si concentrano su due ipotesi principali. La prima riguarda se la giovane sia stata colpita dall'albero mentre nuotava vicino al costone o se si trovava già in spiaggia. La seconda, considerata la più probabile, suggerisce che la 28enne sia stata travolta mentre si trovava in acqua, pronta per un bagno, dal momento che il corpo è stato colpito dalla cintola in giù. Dopo i tentativi falliti del 118 di rianimarla, il corpo di Marina è stato recuperato dalla guardia costiera di Arbatax e portato al porticciolo di Cala Gonone.

La Procura di Nuoro ha avviato un'inchiesta per fare luce sull'incidente. Attendono con ansia il rapporto dettagliato della guardia costiera di Olbia per comprendere meglio le circostanze dell'incidente e determinare eventuali responsabilità nella tragica morte della giovane.

Marina Masia, la vittima di questa terribile tragedia, era una specializzanda in medicina di 28 anni originaria di Nuoro. Stava trascorrendo una giornata al mare con la sua famiglia, a bordo di un gommone noleggiato a Cala Gonone. La zona era stata chiaramente segnalata come inaccessibile alla navigazione e all'approdo, con boe, cavi e cartelli posizionati attentamente dal Comune per evidenziare il rischio di smottamenti e frane. La guardia costiera di Olbia sta operando con impegno per ottenere una comprensione approfondita di quanto accaduto. Nel frattempo, la Procura di Nuoro ha avviato un'inchiesta mirata a stabilire eventuali responsabilità in questa tragica vicenda. La madre e il fratello della giovane, testimoni oculari dell'incidente, sono stati ascoltati per contribuire alla ricostruzione dei fatti.

