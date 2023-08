Celebrate l’iconica eredità di Kobe Bryant in NBA 2K24 con MAMBA MOMENTS

Rivivete alcuni dei momenti più memorabili dei leggendari 20 anni di carriera di Kobe Bryant nell'NBA

2K ha svelato oggi i dettagli della nuova modalità MAMBA MOMENTS in arrivo in NBA 2K24. Da prestazioni individuali memorabili a grintose e combattute vittorie nei playoff, i giocatori potranno sfruttare la mentalità vincente di Kobe Bryant ricreando sette momenti giocabili della sua illustre carriera.

"I MAMBA MOMENTS di NBA 2K24 sono nati per celebrare Kobe e ricordare il giocatore più straordinario che il mondo abbia mai visto", ha dichiarato Erick Boenisch, VP dello sviluppo NBA di Visual Concepts. "Il nostro team ha posto grande attenzione per realizzare un'esperienza realistica e autentica che ispiri ed educhi una nuova generazione di fan del basket sull'eredità del Laker che ha lasciato il segno in questo sport."

NBA 2K24 | Official MAMBA MOMENTS first look trailer



MAMBA MOMENTS presenta alcune delle esperienze più iconiche di Kobe Bryant, tra cui:

• Il record NBA per maggior numero di tiri da tre punti: nel 2003, Kobe ha stabilito il record NBA di triple (12 in una sola partita) contro i Seattle Supersonics

• Il re di Sac: in vantaggio per 3-0 contro i Sacramento Kings, Kobe ha chiuso la partita con una straordinaria prestazione da 48 punti e 16 rimbalzi. A soli 22 anni, l'allora tre volte All-Star dimostrò che il palcoscenico non era troppo grande per lui.

• 62 punti nei primi tre quarti: Kobe esplode con 62 punti nei primi tre quarti contro Dallas nel 2005, portando i Lakers a una vittoria schiacciante

• Una raffica di triple porta una partita a 65 punti. I 65 punti del Black Mamba in trasferta a Portland hanno spinto i Purple and Gold a una schiacciante vittoria ai supplementari nel marzo 2007 • Gara 7 delle finali NBA 2010. Per la prima volta dall'inizio degli anni 2000, Kobe cerca di vincere due titoli consecutivi e fa di tutto per chiudere la partita contro Boston.

