Tutte le novità dallo showcase di Level Infinite “INTO THE INFINITE”

Aggiornamenti sui principali titoli in arrivo, reveal trailer e la conferma dell’uscita di SYNCED su PC per l’8 settembre

Level Infinite ha condiviso una grandissima quantità di informazioni con i giocatori di tutto il mondo durante lo showcase inaugurale denominato“Into the Infinite” . Di seguito un resoconto di quanto annunciato.

Evasione dall'arena

Un nuovo trailer ha mostrato i contenuti in arrivo per l'FPS tattico in un importante aggiornamento - "Battle for the Port" - previsto per il prossimo ottobre. L'aggiornamento vedrà i giocatori combattere sulla nuovissima mappa del Porto, affrontare il nuovo boss Delwin Pan e, per rendere le cose ancora più difficili, contrastare l'arrivo di un tifone!





Arena Breakout - Season 2 Update Trailer | Into the Infinite 2023





Assassin's Creed Giada

Prima di tutto, l’ultima aggiunta all’epico franchise è ora conosciuta comeAssassin’s Creed Jadee, come mostrato nell’ultimo trailer, le iconiche feature della serie, dallo stealth al parkour, fino agli assassini sbarcano per la prima volta sui dispositivi mobile. I giocatori potranno partecipare ad un secondo Closed Beta Test in arrivo prossimamente.





Assassin's Creed: Jade - Gameplay Trailer | Into the Infinite 2023







Command & Conquer: Legioni

In un nuovo trailer esclusivo sono stati svelati ulteriori dettagli su ciò che i giocatori possono aspettarsi da questa aggiunta alla serie Command & Conquer, da poco annunciata. Attualmente in fase di sviluppo per dispositivi mobili, Command & Conquer: Legions combina gli elementi iconici di Command & Conquer con un coinvolgente gameplay strategico e un'importante interazione social.

Dal 25 agosto inizierà una nuova fase di test per i giocatori Android in Australia, Canada, Francia, Messico, Nuova Zelanda e Filippine, mentre altre regioni seguiranno nel corso dell'anno.





Command & Conquer: Legions - First Game Reveal Trailer | Into The Infinite 2023







Delta Force: Operazioni Hawk

Dopo l'annuncio durante l'Opening Night Live di ieri, gli spettatori hanno potuto incontrare diversi membri del team di sviluppo del gioco durante un'introduzione a Delta Force: Hawk Ops. Questa nuova aggiunta al franchise porterà l'iconico gioco FPS tattico della serie ai giocatori di console, PC e dispositivi mobili.





Delta Force: Hawk Ops - Game Reveal Dev Deep Dive | Into The Infinite 2023







Dune: Guerre delle Spezie

Nell'ultimo trailer del titolo, Shiro Games e Funcom hanno svelato una finestra di uscita a settembre per Dune: Spice Wars. Il gioco ha visto numerosi aggiornamenti durante l'Early Access, grazie al feedback della community, e il team è davvero entusiasta di portare l'aggiornamento 1.0 nelle mani dei giocatori.





GTFO

10 Chambers ha presentato in anteprima il trailer del prossimo aggiornamento dello sparatutto cooperativo hardcore GTFO - ALT://Rundown 6.0 Destination, che aggiungerà gratuitamente tredici nuove spedizioni al gioco. Quando l'aggiornamento arriverà a settembre, GTFO potrà contare su oltre 70 spedizioni giocabili in totale.





GTFO - ALT:// Rundown 6.0 Trailer | Into the Infinite 2023







Canzone di Nunu: una storia di League of Legends

Raul Rubio, Tequila Works’ CEO and Rowan Parker, Creative Director of Riot Forge at Riot Games, joined the showcase hosts to share a new sneak peek ofSong of Nunu: A League of Legends Story . Questo adventure game segue i campioni diLeague of Legends Nunu & Willump, due migliori amici che si imbarcano in un viaggio epico attraverso il Freljord, e dove incontreranno altri leggendari campioni lungo la via.Song of Nunuè atteso nell’autunno 2023.





Song of Nunu: A League of Legends Story - Character Reveal Sneak Peek | Into the Infinite 2023







Fuga precipitosa: Racing Royale

Dopo il debutto dell’ultimo trailer, è ora ufficiale che la versione PC del kart racing game da 60 giocatori di Secret Mode entrerà in Early Access il2 novembre . Ma prima di questo, i giocatori potranno avere un assaggio dell’azione di Stampede grazie al secondo Playtest su Steam, che partirà entro il28 agosto . Stampede: Racing Royale arriverà più avanti anche per console.

Stampede: Racing Royale - Early Access Announcement Trailer | Into the Infinite 2023







SINCRONIZZATO



Il creative Director Clark Yang ha confermato sul palco della Gamescom che il lancio globale del gioco per la versione PC avverrà l’ 8 settembre , mostrando un nuovo trailer dello shooter futuristico e cooperativo, che arriverà in oltre per PlayStation 5 e Xbox Series X|S nei prossimi mesi. In vista della release i giocatori sono invitati a pre-registrarsi sul sito ufficiale per avere l’opportunità di ottenere ricompense in-game.



Tarislandia



Durante la presentazione è stato confermato che a novembre inizierà una seconda Closed Beta per questo MMORPG gratuito e multipiattaforma. Questa prossima fase di test consentirà ai giocatori di PC e dispositivi mobili in Europa, Asia e America di sperimentare una più profonda costruzione di classi e nuovi elementi PVP con il supporto di più lingue. Al momento del lancio completo, i giocatori di tutto il mondo potranno esplorare liberamente il mondo di Tarisland, socializzare con gli altri e imbarcarsi in avventure epiche. Per vedere il gameplay di Tarisland, visitate il sito web per ulteriori dettagli.



Con una sola mano



Un nuovissimo trailer ha dato un assaggio di ciò che attende i giocatori in vista del primo aggiornamento importante di Undawn - Desert Fury - che sarà disponibile dal 24 agosto . Con una mappa nuova di zecca, un nuovo arco narrativo e differenti ruoli dei personaggi, ora ci sono ancora più sfide da superare in questo RPG di sopravvivenza open world. Per ulteriori dettagli su Desert Fury, visitate sito ufficiale diUndawn.



Warhammer 40.000: Marea Oscura



L'attesa è quasi finita: lo sviluppatore e publisher Fatshark ha confermato che il gioco sarà lanciato per Xbox Series X|S il 4 ottobre 2023 . Hanno inoltre condiviso una notizia entusiasmante, annunciando un radicale rinnovamento del sistema di classi del gioco sia per la versione PC che per la prossima versione Xbox. La struttura attuale sarà sostituita da skill tree completi, che porteranno la progressione dei personaggi a un livello completamente nuovo. Per ulteriori informazioni, guardate il video e visitate il sitowww.playdarktide.



Warhammer: Vermintide 2



In un nuovo trailer cinematografico, Fatshark ha annunciato la tanto attesa quarta carriera per la sua incantatrice di fuoco, Necromancer. Nata da una lotta con la sorella gemella Sofia, questa nuova carriera le conferisce nuovi poteri e abilità che le permettono di controllare i morti. Non è ancora stato rivelato come questi poteri siano stati ottenuti dalla maga del fuoco. La carriera del Negromante uscirà su Steam, Xbox One e PlayStation 4 il 19 ottobre. Per saperne di più:www.vermintide.com.





Altre News per: tuttenovitàdalloshowcaselevelinfinite“into