QUELLE HISTOIRE - racconta ai bambini la storia del mondo

ARRIVA IN ITALIAQUELLE HISTOIRE ,

LA CASA EDITRICE FRANCESE CHE RACCONTA AI BAMBINILA STORIA DEL MONDO

Il fenomeno editoriale francese offre un ricco catalogo di libri dedicati a celebri personaggi storici e a grandi civiltà, raccontati con testi brevi, illustrazioni moderne, linee del tempo e giochi educativi,per permettere ai più piccolidi immergersi nella Storia con un linguaggio adatto a loro

e imparare divertendosi

“Il dado è tratto” ,“Eppur si muove” ,“Qui si fa l’Italia o si muore!” : queste sono alcune frasi pronunciate dapersonaggi che hanno scritto la Storia dei nostri tempi . Ma chi conosce veramente quali sono state le vicende che hanno portato a tali sentenze? E quale miglior modo di scoprirlo, se non quello diimparare divertendosi , fin da bambini?Quelle Histoire lo rende possibile: lacasa editrice leader in Francia per la vendita dicontenuti storici destinati ai bambini , esce per la prima volta dai suoi confini earriva in Italia , offrendo unricco catalogo di libri dedicati a grandi personaggi storici e a civiltà antiche, raccontati in chiave “kids”, con l'obiettivo direndere divertente l'apprendimento e di far amare la storia ai più piccoli .

Unvero e proprio fenomeno che deve il suo successo ad unostile narrativo semplice e immediato , a misura dell’ immaginazione infantile , e a una graficaoriginale e distintiva che dà vita a un mondo abitato da protagonisti che fanno scattare nei bambini un’istantaneasimpatia ed empatia , permettendo loro diimmergersi nellaStoria e nellestorie . Allaricostruzione accurata degli avvenimenti storici, si affianca il racconto – in parole ed immagini – dellestorie personali dei personaggi, partendo dalla loro infanzia, esplorandone lapersonalità , iltemperamento , leambizioni , l’ ambiente socio-culturale e ilcontesto storico in cui sono cresciuti, agevolando così i più piccoli aidentificarsi e familiarizzare con il protagonista e adassimilare le vicende che lo hanno reso celebre.

Lo straordinarioracconto in chiave kids offerto dalla casa editrice va dallestorie di reali e papi come Cleopatra, Elisabetta II, Sissi, Giovanni Paolo II, a quelle dei più celebriconquistatori, generali e navigatori come Giulio Cesare, Napoleone, Giuseppe Garibaldi, Cristoforo Colombo; dalle vite dieroine moderne come Rosa Parks, Maria Montessori e Greta Thunberg, allestorie di artisti, scienziati e inventori che hanno rivoluzionato le loro epoche come Leonardo Da Vinci, Frida Kahlo, Galileo Galilei, Pablo Picasso, Walt Disney, Albert Einstein, fino allastoria delle grandi civiltà come gli Egizi, i Romani, i Greci e i Maya.

Unvasto catalogo dioltre 350 titoli composti daracconti brevi e avvincenti ,illustrazioni moderne ,mappe ,linee del tempo egiochi educativi , che ha raggiunto3,5 milioni di copie vendute dal 2012 e che oggi fa il suo debutto in Italia con unprimo lancio di 16 libri ( Garibaldi, Galileo, Gli Egizi, I Greci, I Romani, I Vichinghi, Marco Polo, Sissi, Cesare, Cleopatra, Cristoforo Colombo, Leonardo Da Vinci, Elisabetta II, Napoleone, Picasso, Walt Disney ), cuiseguiranno altri 9 titoli entro la fine del 2023 .

Accomunati dalla passione per la storia, l’arte e il design,Albin Queru eBruno Wennagel , amici fin dai tempi in cui frequentavano la prestigiosa Scuola d’Arte Estienne a Parigi, nel2011 , appena ventenni,lanciano un’app diintrattenimento educativo dedicata aNapoleone , che viene elettaMiglior app educational dell’anno in Francia. Nel2012 pubblicano il primo libro in modo indipendente, trovando supporto in alcune istituzioni culturali francesi ( La Maison de l’histoire de France e laRéunion des Musées Nationaux ). Da allora, la collana è cresciuta rapidamente facendosi sempre più spazio nel mondo dell’edutainment: nel2016 Quelle Histoire è lacasa editrice numero uno in Francia di libri storici per bambini , costantemente nellatop3 degli editori francesi per l’infanzia , che vanta un universo di contenuti sempre più ampio - dai libri alleapp fino allelinee del tempo interattive , igiochi digitali , gliaudiolibri e larivista ufficiale pubblicata in collaborazione con Fleurus Presse - oltre a numerose collaborazioni con i principalimusei e istituzioni culturali francesi .

“Coltivo la passione per la Storia fin da bambino, quando con mio padre visitavo castelli, cattedrali, resti antichi e ne rimanevo affascinato”, affermaAlbin Queru . “Con il tempo mi sono avvicinato alle arti applicate e all’università ho incontrato Bruno. Insieme abbiamo lavorato a un'idea semplice: appassionare i bambini alla Storia. All'inizio nessuno credeva nel nostro progetto, nessuna casa editrice voleva pubblicarci, ci dicevano che non saremmo andati lontano, che non avrebbe funzionato. Ma non abbiamo smesso di crederci e abbiamo fondato la nostra casa editrice. Un progetto che si è evoluto nel tempo e che ci ha dato enormi soddisfazioni. Siamo entusiasti di aver iniziato questa avventura imprenditoriale per la prima volta fuori dai nostri confini, in Italia, Paese intriso non solo di Storia, ma anche di cultura, arte e bellezza…Perfetto per i libri di Quelle Histoire!”.

“Ho sempre amato disegnare, da piccolo leggevo molti fumetti e mi divertivo a raffigurare sul mio album da disegno i miei eroi preferiti”,dichiaraBruno Wennagel . “Crescendo ho studiato arte e affinato il mio stile. Quando io e Albin abbiamo deciso di fondare la nostra casa editrice per raccontare la Storia ai bambini piccoli, l’importante per noi era soprattutto differenziarci dalle altre collane esistenti, cercando di rendere la materia facilmente fruibile, in maniera divertente ed efficace. Volevamo rivitalizzare la Storia, darle una nuova immagine, così abbiamo creato uno stile grafico tutto nostro, moderno, riconoscibile e colorato”.

Per il debutto in Italia, tutti i testi sono statitradotti da Claudia Buccini eadattati per l’Italia da Erika Gualandri – anche autrice dei libri su Maria Montessori e Dante in uscita nei prossimi mesi – con laconsulenza storica di Giuseppina Paola Viscardi . Le illustrazioni sono realizzate da unteam di grafici e designer che seguono lostile creato appositamente per la collana dal fondatore di Quelle Histoire, Bruno Wennagel.

Altre News per: quellehistoireraccontabambinistoriamondo