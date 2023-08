Alberto Mezzetti del Grande Fratello a iGossip.it: Ho risanato tutti i miei debiti

ha detto basta alle dicerie e fake news. Il vincitore del15 diha rilasciato un'intervista al sito di attualità e cronaca rosaper fare chiarezza sulla vecchia questione dei debiti di famiglia e anche per lanciare una stoccata al vetriolo a una nota conduttrice tv di punta di

Il Tarzan di Viterbo si è detto d'accordo con la decisione drastica dell'amministratore delegato e vicepresidente esecutivo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, di eliminare trash, volgarità e risse dai reality show del suo Gruppo e ha scelto di eliminare concorrenti e influencer pluritatuati con account attivi su Onlyfans dai programmi delle sue reti.

"Sono perfettamente d’accordo. Si tratta di una scelta ampiamente condivisibile e di buon senso. Mi piace molto questa svolta, perché presumo che si voglia dare più peso e valore alla meritocrazia in televisione".

Pier Silvio ha però escluso anche diverse conduttrici di punta di Canale 5 dai prossimi palinsesti televisivi… Alberto ha dichiarato sempre a iGossip.it: "Non voglio aprire una polemica, ma dico solo: Prima o poi tutto torna. Il Karma non sbaglia mai!".

L'ex gieffino ha poi voluto specificare una cosa molto importante al portale iGossip.it: "Approfitto di questa intervista per fare chiarezza una volta per tutte. Grazie al Grande Fratello ho risanato tutti i miei debiti, creati da una mala amministrazione di conti familiari e non dalla mia attività lavorativa. Da settembre 2021 non ho più debiti e vivo serenamente. I sacrifici ripagano sempre. Da alcuni anni ho avviato un’attività di centro servizi, insieme a un mio socio, a Viterbo. Inoltre ho investito alcune somme in servizi finanziari e criptovalute che mi hanno portato buoni risultati".

