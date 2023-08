MONDIALI BUDAPEST: MARCELL JACOBS PASSA IL TURNO, FUORI SAMUELE CECCARELLI NEI 100 METRI

Si concludono i 100 metri di questi Mondiali di Budapest. Sette batterie per determinare quali atleti avanzano alle semifinali. Si qualificano per le semifinali 24 corridori, ovvero i primi tre di ogni serie e i tre tempi più veloci che non rientrano tra i primi tre.

Nella prima batteria, Zharnel Hughes, Dominik Kopec e Ryiem Forde sono i primi tre classificati per le semifinali di domani.

La seconda batteria è vinta da Omanyala e Lyles di gran lunga superiori agli altri Il nigeriano Usheoritse Itsekiri accompagna in semifinale il keniano e l’americano. Quarto l’azzurro Samuele Ceccarelli.

Nella terza batteria Charleston conferma i dubbi. L’americano non entra nei primi tre e viene eliminato. Bouju, Amo-Dadzie e Matadi avanzano al round.

Termina la quarta batteria. La più lenta al momento. Tebogo, Browning e Prescod passano alle semifinali.

Quinta batteria. La più veloce fino ad ora! Dopo diverse false partenze, Kerley, Larsson avanzano insieme a Saville che corre in 9.86 stabilendo il miglior tempo e eguagliando il loro record personale.

Nella sesta batteria c’era Marcell Jacobs che avanza in semifinale, piazzandosi in terza posizione, precedendo di un millesimo il quarto classificato. È accompagnato da Sani Brown e Watson. Non certo una grande gara. Speriamo meglio domani.

Altre News per: mondialibudapestmarcelljacobspassaturnofuori