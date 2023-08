Iconic Arcade: la nuova frontiera del retrogaming

Medion, azienda tedesca leader nella produzione di computer portatili e desktop, presenta Iconic Arcade, un nuovo sistema che unisce giochi classici e tecnologia moderna. Iconic Arcade sarà presentato in esclusiva alla Gamescom 2023, presso lo stand Medion (padiglione 10.1 stand C-059-B-050). Gli appassionati potranno osare un'occhiata in anteprima al futuro del retrogaming.



Iconic Arcade si distingue per l'uso intelligente del Raspberry Pi single board. Mentre gli arcade più comuni sono spesso limitati a uno o due titoli della stessa serie, l'uso del recente Raspberry Pi 4 permette ai possessori di Iconic Arcade di installare una vasta gamma di giochi. In questo modo, i giocatori non saranno legati a singoli titoli, come Pacman, Street Fighter II o Space Invaders, ma potranno creare facilmente un'intera libreria di iconici giochi anni '80 e '90.



Dopo aver eseguito la configurazione, semplice e intuitiva, i giocatori potranno scaricare e installare il sistema operativo che preferiscono scegliere tra i molti disponibili, come Batocera, Retro Pie o Recalbox. Alcuni di questi sistemi operativi sono dotati di una selezione precaricata di giochi ei giocatori più esigenti potrebbero volere di più. È qui che entrano in gioco, ancora una volta, le potenzialità del Raspberry Pi: i giocatori potranno esplorare, acquistare e installare retrogame dagli store online. E non c'è bisogno di preoccuparsi della mappatura dei tasti, tutti gli input sono stati presi in considerazione, indipendentemente da quale degli oltre 1000 giochi disponibili si deciderà di provare.



A distinguere Iconic Arcade è anche il suo design intelligente e tecnologicamente avanzato. Ne sono un esempio lo schermo full HD da 21", le moderne porte USB e lo slot per schede micro-SD. Non solo Iconic Arcade è fedele all'affascinate e intramontabile look anni '80, ma il sistema 3-in-1 permette Agli utenti di trasformarlo senza sforzo da un cabinet arcade a un cabinet da tavolo.Volete portarlo con voi in viaggio?È sufficiente estrarre il pannello della console e collegarlo a qualsiasi monitor o TV tramite HDMI e il gioco è fatto! in ufficio, nel comfort della vostra casa o sfidare amici e familiari in viaggio, la scelta è completamente vostra.



Le sale giochi hanno iniziato la propria ascesa alla fine degli anni '70 e hanno continuato a essere scoperte popolari negli anni successivi. Oggi, una nuova generazione di giocatori ha riscoperto la bellezza dei classici arcade e si è assunta la responsabilità di rendere questi giochi più accessibili a tutti. Questo è l'obiettivo di Iconic Arcade : ridefinire il modo in cui vivere il retrogaming, rendendo più semplice l'uso delle macchine arcade e portando l'azione nostalgica delle amate sale giochi nei salotti.Eben Upton, CEO di Raspberry Pi, ha commentato: "Come la maggior parte dei millennials e Gen Xers, molti di noi stanno ancora curando i calli dovuti all'infinita pressione dei tasti dei cabinati che tanto abbiamo amato negli anni Ottanta e Novanta. Ora, grazie a MEDION ed Eldohm, un nuovo pubblico avrà la possibilità di sperimentare la singolare gioia di conquistare quei classici della vecchia scuola, siamo entusiasti che Raspberry Pi sia il cuore pulsante del loro sistema. con l'ampio display full HD e l'accurato design modulare a tre vie di Iconic Arcade, si può diventare un campione di street fighting su un elegante impianto retrogaming".Iconic Arcade nasce dalla collaborazione tra MEDION ed Eldohm . Queste aziende stanno lavorando a stretto contatto su questo nuovo progetto: MEDION si occupa dello sviluppo del prodotto, Eldohm delle vendite e del marketing.Iconic Arcade arriverà sul mercato nell'ottobre 2023 a un prezzo di vendita consigliato di 449 sterline e offrirà agli appassionati di retrogaming una porta d'accesso a un'esperienza di gioco senza precedenti.

