DAYMARE: 1994 SANDCASTLE - Launch Trailer

Preparatevi a immergervi in una elettrizzante avventura survival horror grazie al nuovo trailer video di Daymare: 1994 Sandcastle, pubblicato da Leonardo Interactive e sviluppato dal team italiano Invader Studios, in vista del suo lancio su PC, PlayStation 5]4, Xbox Series X|S e Xbox One mercoledì 30 agosto 2023. Una release attesissima e che accompagnerà i fan attraverso una storia coinvolgente grazie anche all'ipnotizzante presenza di Cristina Scabbia, la famosa voce solista del gruppo Lacuna Coil.



Grazie alle sue meccaniche di gioco di ispirazione retrò, unite a colpi di scena di ultima generazione, Daymare: 1994 Sandcastle promette un viaggio adrenalinico attraverso un mondo di terrore, intrighi e suspense. I giocatori vivranno una storia avvincente, sveleranno misteri, affronteranno nemici implacabili e si cercheranno di sopravvivere contro ogni previsione.



Il coinvolgimento di Cristina Scabbia:

Famosa in tutto il mondo per la sua voce potente e la sua accattivante presenza sul palco, Cristina Scabbia è stata scelta da Invader Studios per offrire la sua aura unica al gioco, grazie alla canzone composta dall'autore italiano Alessandro Galdieri . “ Sono molto fiera del fatto di partecipare ad un progetto interamente Made In Italy ”, ha dichiarato Cristina. I fan dei Lacuna Coil e gli appassionati di survival horror possono aspettarsi una sinergia intrigante tra l'enigmatico personaggio di Scabbia e la narrativa oscura del gioco.



L’uscita del gioco:

Daymare: 1994 Sandcastle sarà disponibile a partire da mercoledì 30 agosto 2023 su più piattaforme, tra cui PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One



